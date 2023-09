“Me decían: ‘Esto siempre pasa’”: una joven denunció a un diputado de Milei por “acoso sexual”

Un escándalo se desató en la provincia de Formosa. Un candidato a diputado de la Libertad Avanza, llamado Gerardo González, fue denunciado por una mujer luego de ser víctima de “acoso sexual y laboral”. Ahora la Justicia comenzó a investigar la denuncia de la joven y se espera que sea detenido en las próximas horas.

La denunciante se llama Leyla Naser y tiene 35 años. Según consta en la documentación presentada en la Justicia, ella vive en la capital formoseña y explicó que fue acosada durante una denuncia realizada el 25 de agosto en el Juzgado de Instrucción y Correccional número 4 de Formosa.

Según relató frente a la fiscalía, el jueves 24 de agosto, cuando viajaba a bordo de un automóvil que manejaba el propio González, sucedió el hecho. En su relato, Naser explicó: “Al trasponer la rotonda de Villa Del Carmen oeste, y tras pasar el control policial, González me solicitó que se sentara a su lado”. En ese momento, y según consta en el expediente, comenzó a tocarla.

Después de eso, ella bajó del auto y pidió ayuda por teléfono a una amiga. El acosador le dijo que si hablaba se iba a quedar sin trabajo. Hace un día, Naser realizó una transmisión en vivo a través de Instagram y contó lo que vivió: “Además de lo que me hizo, viví otra situación desagradable porque el candidato a senador por Formosa de La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni, me quiso convencer para que no hiciera público el caso. Se reían de mí, como diciendo, 'y bueno esto siempre pasa'”.

En la misma transmisión, Naser reveló que la diputada provincial de ese espacio, Emilia Maciel, le dijo: “Pensalo, mirá que va a ser diputado nacional”. Y completó: "Estoy realizando una denuncia pública porque quiero que mi partido, LLA -la fuerza que conduce Javier Milei a nivel nacional- se haga presente y me dé una respuesta y una contención ante esta situación. Este señor (por González) se está presentando para diputado nacional. La denuncia está hecha”.

Como única respuesta, el acusado afirmó que todo se trataba de una operación por parte de su propia militante. “Es una operación como las que vienen sufriendo todos los candidatos de La Libertad Avanza. Es increíble que sucedan estas cosas en pleno siglo XXI″, afirmó González. Y siguió: “Sería bueno ver el perfil de la denunciante, para tratar de ver qué está buscando con esto o de dónde viene esto, porque soy víctima de una operación política, sin dudas, y mi abogado ya está viendo el tema”.

Además, el candidato a diputado libertario le dijo a La Nación: “Ella visitó una de mis comercios para buscar remeras de Milei (él es empresario textil). Se las di y me pidió para apoyar a La Libertad Avanza y le dije que sÍ. A mí domicilio no me llegó ninguna notificación, pero mi abogado de está encargando de todo y dejo todo en manos de la Justicia. No tengo nada que explicar, porque jamás me comporte mal con esa señora, por eso no entiendo y solo creo que es una operación política”.