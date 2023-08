"Me fui con esperanza": la mamá de Cecilia Strzyzowski reveló cómo fue la reunión con Alberto

Mientras que la sociedad chaqueña sigue conmovida por el asesinato de Cecilia Strzyzowski, perpetuado según la investigación por su pareja César Sena, y los padres de él -Emerenciano y Marcela Acuña-, la madre de la víctima, Gloria Romero, se reunió con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y le pidió que intervenga la Justicia provincial. Por otro lado, confesó que se fue esperanzada del encuentro.

"Les voy a aclarar porque en todos lados me están preguntando. No se pueden guardar secretos, le dije al presidente. Lo voy a hacer público. Sí, estuve reunida con él. Me llamó muy amablemente, estuvimos hablando más de dos horas. Le conté todo lo que pasa acá con los movimientos sociales, todo lo que vi, lo que pasa con la causa", aseguró Romero en unas historias que subió a su Instagram.

Al mismo tiempo, la madre de Cecilia reveló que el diálogo con el mandatario fue franco y sincero por parte de ella. "Le dije lo que yo pensaba de los políticos, que eran todos unas cucarachas, y él me dijo: 'Te voy a demostrar que yo no´'. Le tengo fe, espero que me lo demuestre. Me fui con esperanza", confirmó la mamá. "Me pareció muy positivo. Políticamente correcto. Era lo que yo esperaba y lo venía pidiendo hace dos meses. Por fin se dio, espero que realmente cumpla", añadió.

"Estoy muy conforme, charlamos mucho. Yo les digo, y espero que con esto se termine la persecución: yo no tengo ninguna bandera política, lo único que quiero es que esas tres personas queden en perpetua para siempre. Nada más. Vuelvo a repetir, jamás voy a hacer política, porque para mí los políticos son todos unas cucarachas", insistió Romero en su relato.

En su descargo público, Romero profundizó acerca de los reclamos que le realizó a Fernández. "Le pedí que intervenga la Justicia del Chaco. Eso es lo más importante para mí, que sea transparente. Que no tenga presiones con el tema de presos políticos, porque son dos políticos que cometieron crímenes", opinó. La mujer también le solicitó por favor que actúe sobre "las casas del barrio de Emerenciano" y "que ponga al día el tema este".

A su vez, la madre de la víctima del femicidio se refirió a la filtración pública que se hizo del encuentro que mantuvo con el mandatario nacional. "Yo no quería decirlo públicamente, no sé cómo se enteraron los medios, pero me empezaron a apabullar y lo aclaro acá. Le pido disculpas si no quería que se sepa, pero ya se sabía. No sé quién contó. Ya sabemos que acá no se puede guardar secretos. Por eso yo decía que no sirvo para amante", bromeó al respecto.

Romero planificó una vigilia para hoy a las 20 frente al edificio de la Fiscalía del Chaco, con el objetivo de reclamar justicia por el asesinato de su hija Cecilia. "Por favor les pido: si quieren que esta gente esté presa vengan. Por favor les pido", solicitó en una publicación en su Instagram.