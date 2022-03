"Me mataste, mostro": los mejores memes por el mundial de bridge de Mauricio Macri

Y, estaba más cantado que Despacito. La participación de Mauricio Macri en el 45° World Teams Championships de Bridge en la ciudad italiana de Parma no hizo otra cosa que despertar la ironía y creatividad de los usuarios de las redes sociales, quienes lo convirtieron en el "meme del momento".

Si bien no estuvo escoltado por ninguno de sus ex funcionarios, Macri sí tiene al mejor equipo de los últimos 50 años a su lado y gracias a eso pasaron de ronda y superaron la fase "knock out", tal y como reportó el diario Clarín. ¿Quiénes lo acompañan? Héctor Camberos, Walter Fornasari, Pablo Lambardi, Carlos Lucena, Marco Bertagnoni (el capitán) y Debra Hyatt (su coach: no, no es chiste).

La cobertura del rendimiento de Macri en el mundial de bridge por parte de La Nación y Clarín fue el disparador de la catarata de memes que luego lo tuvieron al ex presidente como protagonista. Y es que a la cobertura en tiempo real del resultado de los partidos que lleva adelante el autodenominado "gran diario argentino", se le sumó la nota de La Nación titulada: "Cómo jugar al bridge, el juego de memoria y concentración que apasiona a Mauricio Macri".

"Apasionante jornada del mundial de bridge. Argentina pasó de ronda. Vibramos ante cada carta bajada, cada mazo mezclado, cada cartera apoyada en una silla para ir al baño. Un cúmulo de imágenes imborrables. Mauricio Macri sólo descansó cuando no pudo sostener las cartas. ¡Heroico!", bromeó un twittero.

Otros, apelaron a la crítica directa por la profunda crisis económica que dejó su paso por la presidencia y la millonaria deuda en dólares que acordó con el Fondo Monetario Internacional. "Mientras vemos cómo pagar el desastre que nos dejó, este inútil anda jugando a las cartas en Europa".

"Mientras hablamos de promover la cooperación y fortalecer la unidad para hacerle frente a la deuda que dejó Juntos por el Cambio, Mauricio Macri debutó en el Mundial de bridge y pasó la etapa knock out", reforzó otro twittero, citando al artículo periodístico del diario Clarín en el que anunciaba la victoria del ex presidente.

"Macri y otro coso le ganaron a un par de egipcios en el mundial de bridge", arrancó uno, y redobló la apuesta: "Desde los bocinazos por lo de país emergente que no había tanta euforia en Caballito".