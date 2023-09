Medidas de Massa: 11 millones de personas se beneficiaron con la devolución del IVA y 250 mil cobrarán el nuevo IFE

Luego de que se llevaran a cabo las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), el país sufrió una fuerte devaluación que produjo más de un 12% de inflación en el mes de agosto y por tal motivo, Sergio Massa comenzó a anunciar diversas medidas con el fin de “Ayudar a las familias” para que puedan transitar este duro momento. Ahora, a pocos días y pocas horas de haberse llevado a cabo, las mismas mostraron sus resultados sumamente positivos: 11 millones de personas se beneficiaron con el programa IVA y otras 250 mil accedieron al nuevo IFE.

El martes por la tarde, el ministro de Economía brindó una conferencia junto a la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, para dar a conocer las nuevas medidas destinadas a unos tres millones de trabajadores no registrados que no perciben ningún tipo de ayuda social y que quedaron desafectados a lo largo de todos los beneficios otorgados por el Gobierno.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Aquella medida se basa en un beneficio de $94.000 repartido en dos bonos. En primer lugar, se pagarán 47.000 pesos en octubre y en segundo lugar, cobrarán los otros 47.000 pesos en el mes de noviembre. Aun así, para poder anotarse, la inscripción se abrió el miércoles a las 14 horas y en un lapso de 24 horas, ANSES informó que más de 250 mil personas pudieron acceder.

¿Quiénes pueden acceder al nuevo IFE?

Esta medida trata de un refuerzo que se le brindará a los trabajadores informales que tenga entre 18 y 64 años, que no cuentan con ingresos registrados ni mantienen ningún tipo de asistencia económica por parte del Estado. Para esto, las personas no deben tener trabajo registrado, relación de dependencia, autónomos, monotributo, monotributo social y casas particulares, no deben ser jubilados ni tener una pensión.

Además, no deben recibir ningún tipo de ayuda como lo es la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE), las becas Progresar o el Potenciar Trabajo, ni Prestación por desempleo. Aun así, para poder adquirir el beneficio, ANSES realizará una evaluación socioeconómica y patrimonial de todos aquellos que soliciten tenerlo.

¿Hasta cuándo se podrá anotar?

El beneficio estará disponible durante todo el mes de octubre y para poder acceder, se deberá realizar exclusivamente a través de la web del organismo o de la aplicación Mi ANSES.

Aquella no fue la única buena noticia del día ni la única que confirmó que efectivamente las medidas de Massa dieron sus resultados. Además de eso, también se informó que casi 11 millones de personas ya se vieron beneficiadas por el programa “Compre sin IVA” que comenzó a realizarse hace tan sólo 10 días.

El programa "Compre sin IVA" es un régimen de reintegros del 21% en compras realizadas en comercios minoristas y/o mayoristas, con un límite de hasta $18,800. Según se pudo dar a conocer, se reintegraron hasta el momento $17.331 millones por operaciones realizadas hasta el 26 de septiembre y todas de manera positiva sin ningún tipo de inconvenientes. Además, al segundo día de ver los resultados, el candidato a Presidente por Unión por la Patria confirmó que se envió un proyecto de ley al Congreso para que el beneficio quede de manera permanente.

¿Quiénes pueden beneficiarse de este régimen de reintegros?

Pueden beneficiarse del régimen de reintegros las personas que perciban alguno de los siguientes conceptos, que no son excluyentes entre sí:

Jubilados, beneficiarios de pensiones por fallecimiento y no contributivas nacionales.

Beneficiarios de asignaciones universales por hijo para protección social.

Beneficiarios de asignaciones por embarazo para protección social.

Trabajadores en relación de dependencia, con ingresos mensuales que no superen seis veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Personal de Casas Particulares.

Monotributistas, excepto si obtienen ingresos de ciertas fuentes específicas.

¿Cómo se aplica este beneficio?

El beneficio se aplica a las compras que se abonen con tarjetas de débito, débito en cuenta o transferencias inmediatas a través de códigos QR, asociadas a cuentas abiertas en entidades financieras.