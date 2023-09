Melconian presentó su plan económico y rompió en llanto: “Ya tengo los huevos al plato"

El flanco más débil de Patricia Bullrich es sin dudas el aspecto económico, es por eso que la candidata a presidenta presentó entre sus tropas a Carlos Melconian y el economista parece haber puesto el orden que la ex ministra de Seguridad de la nación durante la gestión de Mauricio Macri no pudo. El estudio del plan económico de Melconian está armado con un grupo de 77 profesionales y se titula: “El fin del chamuyo”. Sí, así como lo lee, el ex funcionario de Domingo Cavallo quiso dar un chascarrillo a sus contrincantes políticos a través de su propuesta y de paso le habló "a Doña Rosa y a los pibes”.

Un poco más de dos horas duró la alocución de Melconian donde defendió a capa y espada su propuesta económica. Se sabe que la campaña es uno de los momentos más estresantes para cualquier candidato, hay mucho en juego. Incluso, esto le pasó al ex presidente del Banco de la Nación Argentina que estalló en lágrimas de frustración pensando en la posibilidad de perder en los comicios.

Explosión de emociones

“Ya tengo los huevos al plato (SIC) de los jóvenes que se van y toda esa historia”, expresó ante la estupefacta mirada de Alejandro Fantino que lo estaba entrevistando. Melconian siguió: “Estamos laburando, nos vamos a romper el orto (SIC) y si tenemos la suerte vamos a arrancar con esto y si arreglamos algo después te devolvés para tu casa y se terminó. Esa es la historia. Tan difícil es este quilombo", manifestó, enojado.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Fantino lo pinchó una vez más y logró sacarlo más de sus casillas: “Y si se quieren sumar y meter los garfios acá, vengan a meterlos. Siempre con equilibrio general. Y para cuarenta y pico millones de argentinos”. Tajantemente afirmó: “No rompan los huevos ni con presión, ni con lobby, ni con un carajo. Y esto tiene solución, hay que decirle a los pendejos. Todo eso que te están escuchando, tiene solución”.

La solución a la que se refería es el plan económico que llevaría adelante. ¡Y hay más! Ofuscado, Melconian remató: “Si esto no tuviera solución, ni en pedo vengo a quemarme acá. Me hago el boludo (SIC), me voy a Miami y se me dejó de hinchar las pelotas”, dijo cerrando de una vez por todas -y rendido- la entrevista.

“El fin del chamuyo”: punto a punto el plan económico de Carlos Melconian

No dejó nada para la imaginación, fue claro en cada una de las políticas económicas que piensa implementar en el desorientado plan de gobierno de Patricia Bullrich. Desde las retenciones a las leyes que quiere mandar al Congreso, desde la reforma laboral hasta qué hará con la privatización de las empresas estatales. Claro que también habló de lo que todos quieren saber: dolarización ¿Sí o no?

Dolarización: cómo arrebatarle el caballito de batalla de Javier Milei

Melconian aseguró que cuando asuman, el “dólar oficial va a estar entre $440 y $550”. A la dolarización le “bajó el precio”: “¿Sabés cuánto hay para dolarizar? Menos 10.000, no cero, menos 10.000. Ponés todo un conjunto de activos que valen cero, el Banco Central de Argentina está quebrado, su patrimonio es un invento”. Completó: “Muchachos, me gustaría decir háganlo, pero no tengo ganas de chocar. No hay ninguna chance de dolarizar en la Argentina, ninguna”.

Sí aseguró que bajo su gestión la economía argentina será bimonetaria: “Bimonetaridad es empezar a elegir la moneda con la que quiero vivir. Elección de moneda, convivencia de moneda, no competencia”, dijo.

Congreso: cuáles son las leyes que enviará primero

Hay una lista clara de decretos, reglament5aciones y resoluciones que se propondrá modificar en caso de que llegue al Gobierno: “Relaciones laborales, reforma previsional, reforma del estado, reforma tributaria, AFIP, Aduana, Ley de Ministerios, Carta Orgánica del Banco Central, leyes vinculadas al sector energético y ley de emergencia económica”

La razón de la grieta: los planes sociales

Melconian fue clarísimo con respecto a la decisión de “revisar planes sociales”. Por otro lado, dijo: “Vamos a desintermediar”, para quienes perciban las ayudas estatales.

Melconian pone entre ceja y ceja las jubilaciones

Con respecto a elevar la edad jubilatoria respondió: “Hay peleas y peleas. Estas son mucho más adelante”. Pero no descartó nada: “Acá tenés esto, vamos a ir por eso, vamos a la reformulación descentralizando con duración temporaria y eliminando superposiciones”.

La pregunta del millón: ¿Se privatizan las empresas públicas?

Una a una Melconian respondió. Dijo que si Aerolíneas Argentinas no está “tenemos un quilombo”. Pero se puso serio: “Ahora, no me gusta que seis gremios paren. No ha llevado gran dinero Aerolíneas en este período porque no ha recibido transferencias, se endeudó”. Y continuó: “Tenemos dividido el servicio de rampa, intercargo, talleres de mantenimiento, simuladores de vuelo. Hay interesados en operarlos”. Para quienes creen en el Estado, Melconian dio apreciaciones positivas: “Vos no tenés que privatizar como se hizo alguna vez, después se quedan con la cremita, te la tiran, se rajan”. Además dijo que todavía “la estamos estudiando específicamente”.

Sobre YPF detalló que no están pensando privatizar porque: “Tiene un rol específico en el segmento energético”. Hasta ahí todo bien, pero tiró un tremendo palazo a la organización política de Cristina Fernández de Kirchner: “No puede ser que vos vayas a YPF y te dicen, el de relaciones públicas de La Cámpora y maneja él la compañía. No, viejo, porque tenemos que eficientizarla. Tenés que ponerle un manager profesional”. A la hora de hablar de AySA, que ahora está en manos de Malena Galmarini, expresó: “Quiero investigar qué pasó cuando se privatizó. Estamos en contacto, tenemos un equipo trabajando ahí. La quiero hacer eficiente”.

Importaciones e Impuestos

Con el tema importaciones, Melconian fue escueto: “Importaciones automáticas, situación previa al cepo”. Sobre los impuestos refirió: “Vamos a hacer modificaciones al Impuesto a las Ganancias y al IVA” Y habló de una “sistematización de la administración tributaria”: “Toda la tecnología, el personal, la reforma integral en la Aduana, cuestiones vinculadas a la percepción de empresas proveedoras, cambios en los regímenes de facilidades”. Expresó cauteloso: “Quiero bajar impuesto pero ir caso por caso”.

Qué onda los y las trabajadoras bajo la mirada de Melconian

Usó una palabra poco común entre los dirigentes de Juntos por el Cambio: “Va a haber una ‘legalización popular’. ¿Qué es una legalización popular? Un pequeño monto para que los que tienen dólar en el colchón lo puedan sacar, para comprarse un auto y no les rompan las pelotas de donde sacaste esas 10 lucas. Pero va a ser un monto bajo. Y no va a tener que pagar una penalidad”. Más claro, imposible.

En cuanto a la reforma laboral que muchos temen, Melconian no dio un buen panorama y dijo que mirarán a países del exterior para modificar las maneras de contratación en Argentina: “Estamos siguiendo un modelo casual australiano, que está de moda, que lo estamos siguiendo y lo estamos mirando. El mayor dilema que tiene eso son las contingencias de la industria del juicio” y terminó: “Del mercado laboral estamos con una gran anormalidad, con 22 millones de personas en condiciones de trabajar, llamado la población económicamente activa”.

Las negociaciones con los peces gordos: el campo y la industria

Con respecto al campo, Melconian dijo: “Confío ciegamente en el campo”. Y explicó: “Con el campo le vamos a dar tipo de cambio equivalente para importación y exportación. Se le va a hacer pelota a la brecha. Le vamos a eliminar todas las distorsiones en materia de exportación”. Agregó: “Vamos a reanudar el financiamiento del sector de la banca oficial. Toda la cuestión de créditos fiscales la vamos a reanudar y vamos a eliminar retenciones en vino, maní, tabaco, cítrico, forestal, papa, arroz, azúcar, forraje, hortaliza”.

Finalmente, sobre la minería aportó: “Argentina se lleva de litio, por ejemplo, el 3%, la provincia. O sea, de un millón de dólares lleva 30 mil dólares, Salta. Y de los 30 mil dólares creo que lleva 20 mil, Salta, y 10 mil el país”. Ante los datos, y con una expresión ojiplática terminó: “¿Cómo no vamos a salvar así? Y con el oro lo mismo y con todo. Hay que hacer algo, hermano. No, quiero que no se lleven el 3%”.