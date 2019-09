Mendoza y el primer cajón de Herminio de Alberto: las tres claves para entender lo que pasó

En la previa a las elecciones provinciales de Mendoza, si bien se esperaba una victoria del Cambia Mendoza (UCR) ante el Frente de Todos, lo que no estaba en los planes de ninguna de las fuerzas era que la diferencia fuera mayor a diez puntos. ¿Cómo se explica entonces la victoria de Rodolfo “Rudy” Suarez por sobre Anabel Fernández Sagasti? Hay tres claves que te explicamos en BigBang.

Una buena gestión de Cornejo

El actual gobernador y candidato a diputado nacional, Alfredo Cornejo, heredó una provincia en la que su antecesor, Paco Pérez, dejó un fuerte déficit fiscal, problemas para pagar los sueldos, carencia de obras de infraestructura y una relación más que tirante con la Casa Rosada. El dirigente radical, al asumir, corrigió todas esas cuestiones a lo que además le agregó un fuerte control, lo que se denominó “voto orden”.

Ese “orden” incluyó, por ejemplo, multa a las personas que cortan las calles, sanciones de nuevos códigos con multas y castigos a los jueces y fiscales que demoran los procesos, y diferentes códigos contravencionales en los principales departamentos, tales como la capital provincial.

A eso se le sumaron algunas obras de infraestructura, como fue el dique de Potrerillos y la nueva ruta hacía esa localidad que eran cuestiones que reclamaban los habitantes de esa provincia.

Esconder a Macri y provincializar la elección

Uno de los puntos que decidió explotar Cornejo después de las PASO nacionales, en donde el presidente Mauricio Macri perdió por tres puntos contra Alberto Fernández, fue la provincialización al extremo de la elección para diferenciarse de la contienda nacional. Es que al tener la elección en Mendoza en el medio entre las primarias y las generales nacionales el gobernador mendocino necesitaba salir de esa lógica.

"El presidente Macri vino siete veces a Mendoza y mi relación con él no ha sido buena", reconoció. No obstante, dijo que va a colaborar para que el 27 de octubre "tengamos un buen resultado y revirtamos lo que pasó en las PASO de agosto que no es definitivo".

Para eso utilizó la estrategia de esconder además la figura del propio Macri, que funcionó como un “ancla”. Al evitarse ese rechazo e imagen negativa del Presidente, Cornejo se focalizó en mostrar al intendente de la capital provincial como un sucesor que sabía adoptar como nadie el concepto de “orden” mencionado anteriormente.

El error de Alberto Fernández

El voto de los indecisos, como también de gran parte de voto en general, se termina por definir en la semana previa a las elecciones. En el marco de apoyo a Anabel Fernández Sagasti, el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, realizó un acto en el que convocó a todos los gobernadores, los gobernadores electos y hasta los candidatos. Como consecuencia en el aeropuerto del Plumerillo se vieron 18 aviones privados.

"Acá hubo un error del candidato de Frente Todos de hacer tremenda estupidez: no valía la pena venir con todos los gobernadores del PJ a decirnos a los mendocinos cómo debíamos votar", manifestó Cornejo en el discurso de victoria.

En una provincia en donde, salvo por las gestiones peronistas de Celso Jaque y Paco Pérez entre (2007 y 2015), se caracterizó por la austeridad fiscal. En ese marco la muestra de poder peronista, con aviones privados, movilización y actos grandes generó un efecto contrario. “Fue como los bolsos de López”, sostuvieron.

Por otro lado Fernández también acusó el golpe de haber apostado tan fuerte en esa elección (viajó tres veces a Mendoza después de las PASO) y no haber conseguido un resultado más cerrado.