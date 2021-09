Mensaje para propios: Alberto Fernández respaldó a Cafiero y a los ministros más cuestionados

Luego de la estrepitosa caída durante las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el presidente Alberto Fernández volvió a mostrarse en público y se puso evidentemente al frente de la campaña rumbo a las elecciones generales que se llevarán a cabo el próximo 14 de noviembre y que podrían derivar en la pérdida del quórum que el oficialismo ostenta desde diciembre de 2019.

Este martes, el mandatario visitó una fábrica y luego puso en marcha una serie de obras públicas, después de un lunes en el que se dedicó a reunirse con la mayoría de sus ministros. Durante su recorrida por la fábrica de envases Ball, en el parque industrial de Burzaco, donde los directivos de la empresa anunciaron una inversión de 60 millones de dólares, el mandatario se dejó ver junto a la candidata a diputada en la Provincia, Victoria Tolosa Paz.

También asistió al lugar al lado del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; y el intendente local, Mariano Cascallares. Cabe recordar que Tolosa Paz sacó poco más del 33 % de los votos este domingo, ubicándose casi cinco puntos detrás de los candidatos de Juntos por el Cambio. En Almirante Brown, Alberto también se hizo presente para la inauguración de la avenida República Argentina.

Allí, mucho más conciliador, alejado del tono de presidente "estricto" que venía manejando en lo que va de la pandemia, el presidente se subió al escenario escoltado por Sergio Massa y junto al Jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero. “No tenemos miedo ni vergüenza en decir que somos el gobierno que quiere y va a transformar los planes sociales en trabajo genuino", dijo el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación.

En su afán de respaldar al primer mandatario, pidió "no caer en la comparación con otros gobiernos que trabajaron el trabajo en planes sociales”. “Quiero agradecerles a todos aquellos que, el domingo, confiaron en nosotros. Pero más a aquellos que nos marcaron que teníamos cosas que corregir. Lo vamos a hacer. Nos vamos a volver a levantar y salir adelante”, señaló ante la mirada de los distintos legisladores ubicados a partir de la segunda fila de la platea.

Además Kulfas, Cascallares, Kicillof, Tolosa Paz, Massa y Cafiero, también acompañaron al presidente el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, y el Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi. Esto se debe a que el presidente busca seguir mostrando la "fuerte unidad" del Frente de Todos (FdT) a pesar de la provisoria derrota del último domingo.

Para ello, solo basta con observar al Jefe de Gabinete a su lado y a los ministros más cuestionados de su gestión, funcionarios de su riñón, en primera fila, en un mensaje para propios y ajenos: "¡No me los van a tocar!". “En noviembre no interrumpamos la marcha que empezamos, sabemos que tenemos cosas que corregir, lo que no hicimos lo haremos y los errores que cometimos no los volveremos a cometer”, pidió Alberto arriba del escenario.