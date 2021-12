"Mentiroso" y "estafador": Cavallo y De Mendiguren se enfrentaron a los gritos por la crisis del 2001

Cuando la producción del programa “A Dos Voces” (TN) pensó en el documental y en el programa especial por los veinte años de la crisis que se gestó el 19 y 20 de diciembre de 2001 con represión, muertos y la renuncia del ex presidente Fernando De la Rúa, estaban convencido de que uno de los momentos de mayor tensión sería cuando se cruzaran el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, y el titular del BICE, José Ignacio De Mendiguren, por el historial que ambos tenían. Y la previsión no falló.

Frente a la mirada de los conductores y otros invitados, Cavallo y De Mendiguren se dijeron de todo, con acusaciones cruzadas por actos de complicidad con el estallido social de ese entonces. El primero que empezó fue el propio Cavallo cuando recordó la pesificación asimétrica que realizó la administración de Eduardo Duhalde, de la cual formaba parte como ministro de Economía.

“Muchos de los que empujaban la desestabilización en ese momento, lo que querían era el abandono total de la convertibilidad y pesificar compulsivamente los depósitos y los préstamos. Esa gente no estaba conforme con (Adolfo) Rodríguez Saá”, dijo Cavallo.

“Los que empujaban todo eso iban a hablar con Alfonsín y con Duhalde porque sabían lo que querían. Pero Alfonsín y Duhalde no entendían bien y creían que, con el abandono de la convertibilidad, iban a aumentar los salarios e iba a disminuir la desocupación y la pobreza”, agregó.

“El plan era otro, a mí me lo habían contado y yo los saqué vendiendo almanaques de mi despacho”, sumó Cavallo y aseguró: “El plan era pesificar, porque de esa forma, todos los que estaban endeudados en dólares, las grandes empresas que representaba De Mendiguren, iban a licuar sus pasivos”.

Después de que lo mencionó, el titular del BICE no se pudo contener, lo frenó en seco al grito de “estafador”, y le pidió a los conductores del ciclo, Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano, que le den el uso de la palabra. “Cavallo, ¿está hablando en serio o cree que somos bobos? Me parece que tiene fiebre, Cavallo, a usted lo traiciona el subconsciente. Cavallo. Usted es un mentiroso y está mal de la cabeza”, dijo De Mendiguren para luego preguntare si no lo conmovían los muertos que provocó la represión ordenada por el entonces presidente.

Pero luego la disputa siguió por cuestiones que pasaron antes de la administración de La Alianza. “El que dio un seguro de cambio a todos sus amigos empresarios de la Mediterránea en el ‘82, y le perdonó las deudas, y el Estado se hizo cargo, fue Felipe Domingo Cavallo”, dijo De Mendiguren. “Sos un mentiroso, un lobbysta. Estudiá y no digas estupideces”, siguió De Mendiguren y consideró que Cavallo “debería estar preso”.

“Me metieron preso y me liberaron porque 60 personalidades del mundo, incluyendo 4 premios Nobel, firmaron una solicitada en mi defensa, y por eso se asustaron y me dejaron en libertad”, retrucó Cavallo. Las acusaciones siguieron incluso después de la pausa del programa, cuando De Mendiguren Lanzó: “El amigo Cavallo no es que no hizo nada, se comió un blindaje, un megacanje, le sacó el 13% a los jubilados. Hizo todo para ajustar y reventó el país “.

“Vos venías a pedir que te resolviéramos el problema de tus amigos”, le contestó Cavallo. El cruce continuó hasta que los conductores del programa acusaron falta de tiempo y los invitaron a participar en otra oportunidad.