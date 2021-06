Mesas adentro, gimnasios y más clases presenciales: las aperturas que anunciaría Larreta

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, tiene pensado volver a permitir el aforo interno en bares, restaurantes y gimnasios como consecuencia de las nuevas flexibilizaciones en las restricciones ante la segunda ola de la pandemia del coronavirus (Covid-19). Asimismo, al cierre de esta nota, se evaluaba hacer cambios en la bimodalidad en el secundario para que sea aun más presencial.

Justamente, una de las cuestiones troncales que está analizando por estas horas Rodríguez Larreta junto al ministro de Salud, Fernán Quirós, y la ministra de Educación, Soledad Acuña, es avanzar con la presencialidad plena los cinco días de la semana en todos los niveles educativos. “Hay reuniones, pero todavía no está definido”, aclararon.

Una de las cuestiones troncales que esperan en Uspallata para terminar de definir las medidas es qué sucederá con el horario de circulación. Hoy en día la circulación está restringida desde las 00:00 a las 06:00 de lunes a domingo. “Si hay cambios en el DNU en ese sentido, también lo haremos nosotros”, adelantaban cerca del alcalde porteño.

En cuanto a los bares, restaurantes y gimnasios o centros de entrenamiento las disposiciones se mantendrán como estaban antes de que tuvieran que cerrar sus puertas. Un 30% del aforo interno más las mesas en las terrazas, patios o en el espacio público. Un dato no menor es que en varios locales, como consecuencia de las bajas temperaturas, esto se daba de hecho.

En cuanto al resto de las actividades, todavía no hay consenso cerca del jefe de Gobierno por avanzar con mayores flexibilizaciones en esta etapa luego de que hace 15 días se permitió que los comercios no esenciales vuelvan a operar como era antes. Por ahora, además, no evalúan cambios en la provincia de Buenos Aires en el esquema actual de restricciones.

Por otro lado, el presidente Alberto Fernández prorrogaría el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con restricciones por la pandemia de coronavirus, que vence el viernes próximo, a la espera de la sanción en el Congreso de la ley de Emergencia Covid, mientras el equipo sanitario evalúa desdoblar las vacaciones de invierno para evitar contagios y descarta abrir el turismo.

El Gobierno tomó nota de una advertencia que había formulado semanas atrás el Comité de Expertos sobre el peligro de mantener las vacaciones de invierno durante dos semanas consecutivas, una posibilidad que es considerada por los asesores como un "ingreso a la tercera ola”.

La prórroga del DNU se extenderá entre dos y tres semanas, señalaron fuentes consultadas por esta agencia, que adelantaron que la normativa no contempla medidas referidas al turismo, como la reapertura de rutas interjurisdiccionales para las vacaciones de invierno, debido a que el receso escolar se iniciará recién el 19 de julio próximo.

El texto de ese DNU establece un marco sobre parámetros de riesgo epidemiológico y sanitario conocido como "semáforo sanitario", con una estructura similar al proyecto de ley que tiene media sanción del Senado y está a la espera de su tratamiento en la Cámara de Diputados, que en principio sería el martes próximo.

En tanto, el Presidente no tiene previstas para los próximos días rondas de asesoramiento con el Comité de Expertos porque los científicos mantienen "reuniones semanales" con la ministra de Salud, Carla Vizzotti, apuntó un vocero, así como tampoco con gobernadores, como hizo en varias oportunidades.

El DNU, que sería prorrogado el viernes próximo, "tiene el mismo texto que el proyecto de ley y no hay un escenario para aplicarle alguna medida excepcional", aclararon fuentes oficiales.

Esa norma "tiene un piso de restricciones y, a partir de allí y eventualmente por la baja de casos y de ocupación en unidades de terapia intensiva (UTI), cada jurisdicción podrá determinar el modo de desarrollo de cada actividad", indicaron los portavoces.