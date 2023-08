Metidas de pata, riñas y tropezones: los bloopers de campaña de cara a las PASO 2023

Las PASO 2023 están muy próximas y desde BigBang queremos hacer un arduo repaso sobre las mejores perlitas de campaña que nos han dejado los políticos argentinos durante este 2023 en el camino hasta este domingo ¡Hay videos!

Massa mete la pata y Wado de Pedro reacciona rápidamente

Sergio Massa precandidato a presidente por Unión por la Patria tuvo uno de los mejores furcios en esta campaña cuando con intenciones de “bajarle el precio” a la oposición dejó mal parado a Wado de Pedro: “En esta etapa van a escuchar mucho slogan fácil, que cuando rascás un poquito y preguntas cómo lo harían, empiezan los tartamudeos”.

Al instante “Wado” reaccionó sintiéndose aludido, y con su típica sonrisa pícara, Massa tuvo que retractarse rápidamente: “Salvo el de Wado”. Agradecido, De Pedro sonrió y Massa cambió “tartamudeo” por “vacilaciones”.

Juan Grabois sacado con Cristina Pérez: termina en denuncia

Lo más picante que nos ha dejado el camino para llegar a la postulación de Juan Grabois fue su riña con la periodista Cristina Pérez. Fue un escándalo que terminó con una denuncia en el INADI para el precandidato presidencial de Unión por la Patria. ¿Lo recordamos? Fue Pérez quien “pinchó” a Grabois en primera medida: “Lo que queda claro es que reparten tierras con afinidad política, como pasa con los mapuches”.

Sacado, el amigo de Cristina Kirchner contestó: “¡Usted es una xenófoba, es una racista y es una clasista! ¡Lo que usted está diciendo, la verdad, es de una maldad impresionante! ¡Que tierras que están vacías, que no se las van a regalar ni se las van a vender, que se las van a dejar en uso para que hagan un proyecto agroecológico a gente que necesita laburar la tierra! La verdad es que es una sinvergüenza”. ¡Muy fuerte! ¿Quién tiene razón?





Bizarro cierre de campaña: Javier Milei saluda a sus perros y un asesor casi se mata en el escenario

Javier Milei nos ha dejado estos años un sinfín de escenas bizarras, dichos polémicos y momentazos que no olvidaremos jamás. Sin embargo el cierre de la campaña del “Peluca” fue totalmente hilarante. Agradeció a sus perros… sí, a sus perros: “Aunque no les guste a los periodistas roñosos, les quiero dar las gracias a los hijos de cuatro patas: a Conan, a Murray, a Milton, Robert y a Lucas”. También se vivió un momento de tensión cuando uno de los asesores de Milei se cayó en el escenario en medio del desbarajuste del desenfrenado acto de cierre de campaña. Rápidamente, el Legislador de la Ciudad de Buenos Aires Ramiro Marra corrió a salvarlo ¡Qué blooper!



Andá nomás máquina, nadie te detiene: Macri contó que su hija quiere estudiar en el exterior

En el afán de bajarle el precio a la universidad pública argentina y de convencer a su electorado de que Argentina no es un buen lugar para vivir, Mauricio Macri apeló otra vez a su hija Antonia: “Tres veces ya, Antonia que tiene 11 años me dijo , 'papá yo me quiero ir a terminar de estudiar afuera' 11 años y ya me habla de que quiere terminar el colegio y seguir su universidad afuera”. También confesó cuál fue su respuesta: “Si vos te vas, yo me muero. Te quedás conmigo”, contestó Macri.



Patricia Bullrich al estilo de “La Casa de Papel”

“Nuestro equipo económico va a presentar un modelo después de que veamos cómo está el acuerdo con el Fondo, qué hizo Massa, qué te deja Massa”, empezó diciendo la precandidata a presidenta del PRO Patricia Bullrich. Pero después la embarró: “Lo primero que vamos a hacer es entrar con una cámara de televisión al Banco Central. A corazón abierto queremos decirle a la gente cómo está el país. Para mostrarle a la gente qué Banco Central te dejan”.

Guillermo Moreno: “Si sos gorila…”

En “Gelatina”, stream de Pedro Rosenblat hicieron una propuesta: inventar jingles de campaña. ¿Es el de “Guillote” Moreno el mejor? Sacá tus propias conclusiones. Y, aunque después explicó a Jorge Lanata que lo decía de manera metafórica, sus contrincantes usaron la frase para vacilarla durante varios días.

Moria Casán, lengua karateca contra los haters de Argentina

Desde que La One está de novia con Pato Galmarini, está más peronista que nunca. Si bien su personalidad fue siempre comprometida políticamente, ahora es partidaria. Malena Galmarini, esposa de Sergio Massa, es ahora nuera de Moria. Por eso, la vedette está más comprometida con la política y, bajando línea, dijo patrióticamente: “Amo profundamente a este país y estoy orgullosa de ser argentina. A los que dicen que este país es una mierda… Qué olor a caca despiden ustedes, váyanse. Si estás trabajando en un país que te parece de mierda, ¿por qué no se van a la mierda?”.

Nos quedan apenas cinco días de campaña para llegar a las PASO. Desde este sitio estaremos atentísimos a más bloopers porque este jueves es el cierre de campaña de Horacio Rodríguez Larreta en el club Atenas de La Plata, el de Sergio Massa en el Teatro Argentino de La Plata y el de Patricia Bullrich en un lugar todavía sin definir.