Mi avatar, cuánto valés: cómo será el primer 17 de octubre virtual de la historia argentina

El aniversario 75 del Día de la Lealtad generó un dilema impensado dentro del peronismo. La celebración de la fecha emblemática toca con el movimiento de regreso en el gobierno, al cabo de cuatro años de macrismo. El peronismo se vio en una disyuntiva inédita: no puede no hacer nada, y a la vez no puede salir masivamente a la calle. Puede que les duela un poco a los peronistas no movilizarse de manera presencial, pero está claro que celebrar el 17 de octubre con cientos de miles de personas en las calles sería una contradicción flagrante en tiempos de cuarentena. Desde distintos sectores -el moyanismo, por ejemplo- se convocó a caravanas de automóviles enbanderados y a cosas por el estilo, pero desde el oficialismo no sólo dijeron que será "responsabilidad exclusiva de quienes convoquen" sino que además algunos dirigentes de peso reclamaron explícitamente que no se haga. ¿Pues entonces? La solución que adoptó el Frente de Todos -no es una gloria, pero es lo que hay- fue armar el primer 17 de octubre virtual de la historia. ¿Cómo será? En BigBang te lo contamos.

Quienes quieran participar deberán tener una computadora o un celular e ingresar en el sitio 75octubres.ar Una vez que entren allí deberán darle click a "Entrar". Entonces se despliega una pantalla que pregunta nombre, requiere copiar el número que verás abajo y, una vez más, pulsar "Ingresar".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Luego se "personaliza" tu cuenta. Tenés que mencionar cuál es tu provincia y qué lugar virtual elegís para "encolumnarte". Entonces tenés que elegir un avatar. El menú de avatares incluye la palabra "Lealtad", el triciclo (regalo de la Fundación Eva Perón), el escudo peronista, la pelota, el autito (regalos de la Fundación... ), el escudo argentino, el Pulqui, Evita, Néstor, Alberto y Cristina, Perón y Evita, Perón, un choripán, una máquina de coser, cuatro colores distintos del clásico logo de "Perón Vuelve" y un bombo. Una vez que elegiste tu avatar, clickeás Ingresar y listo, ya estás en la movilización. Para contar los porotos propios, algunas organizaciones le piden a su militancia dos cosas: a) que luego de su nombre indiquen la organización a la cual pertenecen, b) que elijan todos un mismo avatar, y c) que elijan todos un mismo punto de concentración. De este modo, aunque sea virtualmente, las columnas permanecerán unidas.

La página habilitará el ingreso a partir de las 13 y los primeros oradores harán uso de la palabra a partir de las 15. Serán trabajadores de diferentes gremios que explicarán cómo se hicieron peronistas. A las 17 hará uso de la palabra el presidente Alberto Fernández, desde el salón Felipe Vallese de la CGT. Al finalizar, sonará la Marcha Peronista. Se invita a los participantes del acto a subir el volumen de sus dispositivos para que la marcha suene en todo el país al mismo tiempo.