"Mi campaña es la gestión y tengo un plan muy claro para el país": Scioli y la estrategia de su campaña para presidente

“Después de las PASO veré”, afirmó Daniel Scioli cuando fue consultado respecto a la continuidad de su puesto como embajador de Argentina en Brasil. El único precandidato a presidente por el Frente de Todos, reveló este lunes que asumió un nuevo compromiso con la gente y que no parará de trabajar con y por ellos.

Scioli confirmó en una entrevista con Radio 10 que su vínculo con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es muy bueno y que él siempre la apoyó. “No necesita hablar conmigo para saber que nunca la traicioné”, afirmó el precandidato, que espera al gobernador provincial Axel Kicillof para asistir a Automec 2023.

“Tengo el orgullo, me conocen a lo largo y ancho de la Argentina, mi campaña es la gestión, mostrar todos los días lo que hago. Después de las PASO, cuando se consagren las candidaturas, vendrán otros tiempos, que me demandará mi trabajo afuera, en la Argentina, dando a conocer mi mensaje. Mientras tanto, es esto”, contó Scioli.

Respecto a la mirada que tiene sobre la realidad de los argentinos, Scioli opinó que “la gente no está contenta, hay enojo y angustia”. Sin embargo, consideró que él cuenta con las herramientas y la experiencia necesaria para escuchar a los argentinos y brindarles lo que necesitan para seguir. "Hay un nuevo contexto geopolítico, nuevos problemas en Argentina, mucho enojo y angustia. Me enfoco en cosas concretas y lo demuestro día a día en Brasil. La gente quiere certidumbre y confianza. Yo sé lo que hay que hacer y tengo la experiencia, la sensatez, la moderación y la capacidad de hablar con todos los sectores" cerró con un discurso similar al que tuvo en 2015, con el cual no pudo ganar dichas elecciones.

“Hace 20 años me conocen y me pusieron a prueba en los momentos más difíciles. Si hay alguien que sabe que soy una persona confiable, previsible, comprometida, con experiencia…no hace falta explicarlo con palabras, sino con hechos". No obstante, agregó: "La unidad del FDT se va a dar después de las PASO. Son el lugar de integración y de poder potenciar para tener un marco de programa hacia el futuro. Tengo un plan muy claro sobre lo que hay que hacer en el país. Algunos hablan de dinamitar, otros de dolarizar. Yo quiero ir sobre lo confiable y construir sobre lo construido, corrigiendo lo que hay que corregir".

Por último, haciendo mención a su cambio de puesto en el 2007 en el gobierno de Néstor Kirchner, recordó que lo hizo por pedido de éste, y que le generó controversia al enfrentarse a Carlos Menem que para él fue quién lo incentivó y apoyó en sus principios en la política: “Tenía la ciudad asegurada, pero cumplí con mi palabra, mi compromiso con Néstor, y me enfrenté a quien me impulsó en mi carrera política, que fue Carlos Menem”.