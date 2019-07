Michetti firmó un decreto para impedir el canje de pasajes por plata en el Senado: cuánto se podría ahorrar

más la percepción mensual de una suma fija no remunerativa en concepto de Movilidad de pesos diez mil ($10.000).

La percepción mensual de la suma fija no remunerativa, en concepto de Movilidad de pesos veinte mil ($20.000), más la asignación de veinte (20) pasajes terrestres para su uso en el territorio nacional, con validez mensual, no renovables y no canjeables.