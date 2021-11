Mientras el oficialismo prepara un masivo acto por el Día de la Militancia, Rodríguez Larreta afirmó: “Es extraño que festejen una derrota"

El domingo por la noche, luego de que se dieran a conocer los resultados de las elecciones legislativas, el presidente Alberto Fernández confirmó el acto por el Día del Militante. "Les pido que el próximo miércoles, que recordamos el Día de la Militancia, llenemos la Plaza de Mayo y celebremos este triunfo como corresponde", había dicho en el búnker. Desde entonces, se prepara una masiva movilización de la que participarán los diversos sectores del peronismo.



Por ese motivo, mientras el jefe de Gabinete, Juan Manzur, se reunión con los representantes de la CGT y de diversos movimientos sociales, se ultimaron los últimos detalles del acto que se realizará en Plaza de Mayo con una única consigna: “Todos Unidos Triunfaremos”. Además se confirmó que el único orador será el presidente de la Nación y cree que habrá más de 100 mil personas.

Además, confirmaron que los diversos sectores del Frente de Todos firmarán un documento que sellará la denominada “segunda etapa” del Gobierno, que detalló el presidente durante el acto en el búnker. En tanto, en cuanto a la organización del acto, se dio a conocer que la concentración de las organizaciones sociales será en 9 de julio y Avenida de Mayo y, desde ahí, las columnas marcharán a Plaza de Mayo.

Más allá del presente, el 17 de noviembre es una fecha muy especial para el peronismo. En el Día de la Militancia se conmemora el retorno de Juan Domingo Perón a Argentina después de casi dos décadas de exilio tras ser perseguido por las diversas dictaduras militares.

Mientras desde el Frente de Todos se preparan para volver a las calles con una mega movilización después de las elecciones, en donde mejoraron notablemente en diversos distritos y remontaron cinco puntos en la provincia de Buenos Aires con amplios triunfos en la mayor parte del Conurbano Bonaerense, el jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta salió a pegarle al oficialismo.



“Los datos son contundentes: nosotros ganamos y ellos perdieron, por más de 8 puntos, en la provincia de Buenos Aires, en CABA y en 13 provincias. Ganamos 5 senadores y estamos parejos en Diputados", disparó primero Rodríguez Larreta, al ser consultado sobre los resultados de las elecciones.



Y enseguida planteó: "Hubiera esperado que el Gobierno escuche, pero salen a festejar y eso me preocupa muchísimo, se supone que no entendieron el resultado de la elección, o que no van a hacer alguna corrección. Tienen que aceptar la derrota para cambiar el rumbo".



En ese sentido, uno de los líderes de Juntos por el Cambio, criticó la posición del presidente de la Nación y de los funcionarios del oficialismo. “Lo que me preocupa es que uno hubiera esperado que el Gobierno escuche el resultado de la elección”, disparó.

Y continuó: “Cuando salen a decir que ganaron me preocupa muchísimo porque es como que no entendieron o entendieron y nos mienten, que no van a hacer una corrección, que es lo que la gente pidió, un cambio de rumbo. Tienen que aceptar la derrota para cambiar el rumbo. Desde los datos no hay mucho que discutir”.



En tanto, sobre el masivo acto que se realizará el miércoles en la Ciudad, Rodríguez Larreta sostuvo: “Me resulta extraño que vayan a festejar una derrota. Me preocupa porque eso supone no reconocerla y que no van a cambiar, cuando la gente le pidió a los votos que cambien el rumbo, que basta de inseguridad, que basta de escuelas cerradas, que se trabaje en un plan económico".



Entonces agregó, en un claro discurso dirigido a los votantes de Juntos por el Cambio: “El domingo ganaron todos los argentinos que expresaron que quieren un cambio y dijeron basta. Que quieren educación, trabajo, seguridad como prioridad, desarrollarse, que sus hijos vivan y progresen en la Argentina. En todas las provincias vimos esa esperanza”.

Por último, cuando el jefe de Gobierno fue consultado sobre la frase de Mauricio Macri, quien habló sobre una "transición”, respondió: “No hay ninguna transición, tenés un gobierno elegido hasta diciembre de 2023. Todavía no vimos los proyectos del Presidente. Todo se va a dar en el Congreso, que es donde corresponde”.