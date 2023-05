Mientras Scioli quiere PASO, Massa afirmó: "Son un gravísimo error"

Más allá de la grieta política que existe en Argentina, también está la división por PASO si o PASO no. Quién le da más importancia, para quien es necesario y para quienes no. Y ahora, que faltan tres meses para su realización, los políticos son donde más aprovechan para expresar su pensamiento. El martes, Daniel Scioli dijo estar a favor de las mismas: “Las PASO me parecen importante porque no quiero que me elijan en una reunión entre cuatro paredes. Quiero respaldo de la gente”, pero, en este caso, fue Sergio Massa quien opinó todo lo contrario.

El miércoles por la tarde, Sergio Massa encabezó un acto en la Provincia de Buenos Aires junto a Axel Kicillof por la inauguración de un gasoducto de alimentación que une las localidades de Trenque Lauquen y América, que garantizará el suministro de gas y permitirá, según el Ministro de Economía, “pensar radicaciones industriales en América que generen trabajo y arraigo”.

Pero, más allá de hablar sobre la inauguración, el Ministro de Economía fue consultado acerca de cómo se prepara y qué opina de las próximas elecciones que tendrán lugar el 13 de agosto.

"Los que gobernamos tenemos que demostrar cómo resolvemos los problemas del presente y como diseñamos el futuro, y no andar perdiendo el tiempo e internas estériles que sólo resuelven vanidades políticas", comentó.

"Tenemos que decirle (a la sociedad) hacia dónde vamos. Si la pelea es por posicionamiento individual prefiero mirar desde el costado", afirmó ante los empresarios.

"Un gobierno, por más que sea un gobierno de coalición, tiene la obligación de dar certidumbre, y parte de esa certidumbre es no exponer a la sociedad sus debates internos. Nosotros nos tenemos que pelear puertas adentro. Esto de querer exponer en una primaria si el gobierno tiene diferencias o no las tiene, la verdad que me parece un gravísimo error", manifestó.

Lo cierto es que a esta altura, las PASO están confirmadas y serán en agosto. Pero, antes de ello, una de las primeras decisiones que tendrán que definir las agrupaciones, son las alianzas electorales entre los partidos y para eso, la fecha prevista para que los titulares de los partidos entreguen a la Justicia Electoral sus alianzas, será el 14 de junio.

Asimismo, el 24 de junio terminará el plazo para presentar las listas de precandidatos y en cuanto sean aprobadas, quedará definida de manera oficial con qué candidatos se encontraran los ciudadanos a la hora de votar, el 22 de octubre.