Milagro Sala candidateó a Cristina y denunció a Gerardo Morales por "robo"

Es la más pedida pero la que más veces repitió que no se presentará. Es la candidata perfecta por la cual la mayoría pide y aspira a que el país se recupere otra vez. Sin embargo, ya confirmó que no. Aun así, siempre hay una última esperanza y así lo entiende y presiente Milagro Sala, quien volvió a insistir con Cristina Fernández como futura presidenta.

Al día de hoy hay una sola realidad y es que por el Frente de Todos hay sólo dos candidatos a presidentes para las próximas elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) a ejecutarse el 13 de agosto. En primer lugar, Daniel Scioli, que fue el que sin ningún tipo de duda se postuló y quien ya declaró en varias ocasiones que se ve muy positivo y esperanzado para lo que se viene, y, en segundo lugar, Wado de Pedro, que dio indicios de una posible candidatura hace pocos días.

El último día para presentar las listas será el 24 de junio y hasta aquel sábado nadie perderá la oportunidad de demostrar sus ganas de que Cristina sea la próxima presidenta, a pesar de que en el acto que la tuvo como oradora del 25 de mayo, volvió a repetir su rotundo no.

No obstante, en diálogo con AM750, Milagro Sala no desaprovechó el espacio y manifestó todas sus ganas de que la ex Presidenta de la Nación vuelva a ocupar ese lugar porque es lo único que le da esperanzas. Asimismo, declaró que Cristina es la única que puede “salvar” al país y que todavía hay tiempo para que se presente por un tercer mandato.

“Cristina es la única candidata para nosotros. Con ella fueron los años más felices. La Plaza estaba llena. Sentí muchísima emoción. Me acordé de cuando Néstor Kirchner asumió en el 2003. Fue una emoción muy grande”, aseguró.

Poniendo presión para que suceda, comentó: “Siento que Cristina es la única que nos puede salvar a los argentinos. No solo yo pienso esto, hay muchísimos argentinos que se han trasladado a Plaza de Mayo pidiendo a los gritos que Cristina sea candidata. Ella fue clara cuando dijo que quiere estar del lado del pueblo. Y el pedido del pueblo es que sea candidata”.

Sin embargo, comentó que la única manera de que eso suceda es demostrar la unión del partido, porque va a ser la única forma para levantar al país en este momento. “El peronismo, la CGT, las organizaciones sociales, todos tienen que acompañar. Tenemos que pensar en cómo levantar el país”, subrayó la líder de la Tupac Amaru.

Por otro lado, nombró y denunció las maniobras que hace el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, en los hospitales de la provincia que la imposibilitan de tratarse sobre la trombosis venosa profunda que conlleva.

“Lo grave de todo esto es que en tres sanatorios distintos me hice los mismos estudios y me cambiaron los informes. En uno me dicen que ya no tengo la trombosis. Pero si no me intervienen la pierna la puedo perder”, sostuvo.

Más allá de aquella situación, se refirió que todo parte a raíz de las amenazas constantes que hace el gobernador sobre los médicos y clínicos sólo para que ella no se pueda curar. “Uno piensa que a lo mejor se equivocaron. Y es que son amenazados, son afectados. A uno le dijeron que si llegaba a atenderme en la clínica le iban a quitar el contrato a la mujer. Los médicos y las clínicas son víctimas de Morales”, sentenció.

En la misma línea, también recriminó los malos manejos que tiene Morales con el dinero que el gobierno le deposita para hacer diversos arreglos y creaciones en la provincia, los cuales finalmente no se ven.

“Le dan tanta plata a Jujuy... Le dieron para el famoso tren como cinco veces, le dieron muchísima plata para arreglar las rutas y están paradas hace más de un año. Le dieron para construir en la época de Mauricio Macri para construir 200 escuelas. Hizo 15. Que alguien venga a Jujuy a verificar y contar si se hicieron las escuelas, si se hicieron los trenes”, manifestó.

“Toda la plata que pidió prestada al exterior y cómo Alberto Fernández le manda plata... Que vean qué se hace con esa plata. Ese es el ejemplo claro de que Morales puede hacer lo que se le canta porque nadie le dice nada”, concluyó.