Milei celebró la victoria y prometió darle fin "a la casta política parasitaria, chorra e inútil"

A la medianoche del domingo y a la espera de los resultados del escrutinio definitivo, Javier Milei cosechaba el 30,7% de los votos y se posicionaba por encima de Juntos por el cambio, que alcanzaba 28,1% (Patricia Bullrich obtenía el 16,7% y Horacio Rodríguez Larreta el 10,96%), y Unión por la patria, con el 26,8% (Sergio Massa fue elegido por el 20, 9% del electorado y Juan Grabois por el 5,5%). "Hemos logrado construir esta alternativa que no solo dará fin al kirchnerismo, sino además, dará fin a la casta política parasitaria, chorra e inútil que abunda en este país", advirtió el candidato a presidente de La Libertad Avanza durante su discurso de victoria sobre el escenario.

Durante su discurso, el libertario aseguró que "el modelo de la casta" está llegando a su fin e insistió: "Estamos frente al fin del modelo de la casta. Ese modelo basado en esa atrocidad que dice que donde hay una necesidad nace un derecho, pero se olvida que ese derecho alguien lo tiene que pagar, cuya máxima expresión es esa aberración llamada la justicia social".

El dirigente le agradeció a "todos lo que vienen a todos los que vienen apostando desde el año 2021 en crear un proyecto liberal con proyección nacional y que llegue a ser gobierno". "Quiero agradecerles a todos los que se fueron sumando en el 2022 y logrando construir esta alternativa competitiva que no solo dará fin al kirchnerismo, sino que, además, dará fin a la casta política, parasitaria, chorra, inútil, que hunde a este país", sostuvo.

Además, Milei les agradeció a "los fiscales que han defendido con uñas y dientes cada uno de los votos por una argentina liberal pese a las continuas trampas de la vieja política, la de buenos y malos modales”. “Somos el único espacio que hizo una presentación concreta y completa de un programa de gobierno. Vaya equipo que hemos armado para poner de pie la Argentina”, señaló.

En medio de cánticos del estilo “La casta tiene miedo”, “Que se vayan todos, que no quede ni uno sólo” y “se siente, Milei presidente”, el candidato de La Libertad Avanza prometió trabajar con "pasión, profesionalismo y amor por las ideas de la libertad", "Estamos en condiciones de ganarle a la casta en la primera vuelta. Así como muchos nos despreciaron, pese a que éramos los únicos que hacíamos propuestas, nos dijeron que no teníamos estructuras, que no podíamos enfrentar una elección, y hoy 17 de 24 distritos se pintaron de LLA”, aseguró, visiblemente eufórico por la elección que protagonizó.

Al final, destacó que el país está frente “al fin del modelo de la casta, ese modelo basado en esa atrocidad que dice que donde hay una necesidad nace un derecho pero se olvida de que ese derecho alguien lo tiene que pagar”. "Eso se traduce en crisis de endeudamiento, default, emisión monetaria, y es así que desde que tenemos Banco Central le quitamos 13 ceros a la monedas, podríamos tener 2 más, tuvimos dos hiperinflaciones sin guerra”, cuestionó y remató afirmando que ese esquema “no favorece a nadie que quiera hacer un negocio de bien y sólo favorece a los amigos del poder”.