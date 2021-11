Milei ya es parte de la casta: tildó a Alberto de tirano y defendió la portación de armas

Además de la sorpresiva chica brecha que se dio en la provincia de Buenos Aires entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, otro de los resultados que llamó la atención tiene que ver con el buen rendimiento que obtuvo en estas elecciones el partido de Javier Milei en la Ciudad de Buenos Aires.

De hecho, el economista obtuvo el 17% de los votos con el 99,41% de las mesas escrutadas, y de esa forma, Libertad Avanza se ubicó en la Capital Federal detrás de Juntos por el Cambio -que obtuvo 47,01% de los votos- y el Frente de Todos -con 25,10%- y tanto Milei como su compañero de fórmula Victoria Villarruel ingresarán a la Cámara de Diputados.

Este 14 de noviembre tanto la fuerza de Milei como la de José Luis Espert en Provincia se ratificaron como la sorpresa electoral, ya que ambos crecieron con respecto a las PASO de septiembre. A Milei lo votaron 75 mil porteños más, Espert fue el liberal más votado, y los dos dejaron en cuarto lugar a los candidatos de la izquierda en sus respectivos distritos.

En Provincia, Espert le quitó el tercer lugar a Nicolás del Caño (FIT), y alcanzó el 7,50% de los votos. Es decir, obtuvo el respaldo de 656.480 bonaerenses. De esta forma también ingresarán al Congreso la ex legisladora provincial de Juntos por el Cambio, Carolina Píparo, y Hugo Bontempo, presidente de la UCEDE en territorio bonaerense.

Sumamente contento y bastante eufórico, Milei se subió al escenario del Luna Park para agradecerle a todos los que lo acompañaron y creen en él. “Se logró sin haber tenido que usar las estructuras de los partidos existentes, que son dos grande partidos, y aun así logramos el registro de 17%. Un evento de magnitudes históricas semejantes números sin tener estructura, siendo un outsider. Estamos ante un fenómeno histórico que nos hace sentir contentos por el resultado electoral conseguido”, manifestó.

“Este movimiento sirve para que triunfen las ideas de la libertad y Argentina deje de ser el basurero socialista que ha sido en las últimas décadas", agregó. En su discurso, Milei incluso se animó a nacionalizar su actual impacto y proyectarlo de cara a las elecciones presidenciales de 2023: “Quiero que sepan que a partir de mañana vamos a empezar a recorrer cada rincón de la Argentina para que en 2023 haya una boleta liberal en cada rincón de país”. Además, le habló directamente a Alberto Fernández, a quien llamó "tirano" y le dijo que Libertad Avanza "no se sienta a negociar".

Sin embargo, eso no fue todo lo que ocurrió durante el acto de Milei. En un momento determinado, cuando hablaba Villarruel, un guardia de seguridad amagó con sacar un arma mientras apuntaba al público. Si bien el hombre fue sacado del escenario por otro de los integrantes del equipo de seguridad, la conducta no pasó desapercibida y fue muy criticada.

Consultado por esto, Milei explicó lo sucedido: “Una persona estaba tratando de saltar el vallado, se había trepado. Frente a esa situación, que daba la sensación de ser amenazante, esta persona que trabajaba en el equipo de seguridad corrió tratando de evitar que esa persona ingresara al escenario, pero lo hizo con métodos que nosotros no avalamos, motivo por el cual el jefe de seguridad lo desplazó automáticamente”.

En comunicación con Radio Con Vos, dijo también que se enteró de lo sucedido después, porque no estaba en el escenario al momento del hecho. “Fue desplazado automáticamente, quitado del equipo de seguridad, se lo echó del propio estadio. En principio, nosotros no sabíamos que esa persona estaba armada, de hecho el arma que tenía era una pistola de aire comprimido, no letal, de disuasión”, afirmó para bajarle el tono a la situación.