Milei chicaneó a Bullrich, la acusó de haberle "clavado puñales" y adelantó que privatizará el Conicet

A tres días de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), Javier Milei sigue con su raid mediático por los distintos programas de televisión. Esta vez, el candidato de La Libertad Avanza decidió jugar fuerte y apuntó contra la candidata a presidente de Juntos por el cambio, Patricia Bullrich, a quien acusó de haberle clavado "puñales por la espalada" y de "copiar" sus propuestas.

Consultado sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo, tal y como Bullrich había adelantado días atrás, Milei redobló la apuesta, afirmó que la referente del PRO "volvió a su época de montonera" y advirtió: "Con alguien que clava puñales por la espalda no hago acuerdos. Durante los últimos 45 días me llenaron de operaciones y todas vinieron del mismo lado".

El libertario se refirió principalmente a Federico Andahazi -candidato al Parlasur- quien lo acusó de "nazi" con información falsa. "Y no lo echó", se quejó Milei. Recordemos que sobre la figura del libertario en las elecciones, la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri había expresado que el economista “irrumpió con ideas de la libertad” y que si bien "coincide" con algunos de sus planteos, destacó que otras ideas son distintas a las de Juntos por el Cambio".

Pero para Milei, Bullrich está detrás de las "operaciones" que dice haber sufrido durante las últimas semanas y dio a entender que la candidata de Juntos por el cambio le copió "ideas" por su cercanía discursiva y la frase "el que las hace las paga" para escalar posiciones en las primarias. "Se copió el slogan, la frase es mía y tiene unos cuantos años", expresó Milei.

Y siguió: "Y copia mal, porque cuando habla en términos de economía dice cosas bastante... Le brotaba el socialismo por todos lados, quería igualar salarios. Volvió a su época de montonera. Es tan verdad como que yo fui arquero de Chacarita. Soy yo el que va a derrotar al kirchnerismo. Cuando ellos tuvieron la posibilidad, no lo aprovecharon. Le dinamitaron el gobierno a Macri, con todos los impresentables de esa alianza".

A la hora de enumerar a los "responsables" de la decadencia del gobierno de Macri, el candidato de ultraderecha acusó a "los radicales, la Coalición Cínica [sic], los socialdemócratas y políticamente correctos". "Bullrich salió tercera, tiene 17% de los votos", chicaneó. A su vez, pidió "mostrar los números finales de los candidatos" tras las primarias del domingo y se animó a asegurar que el votante de Horacio Rodríguez Larreta es más propenso a apoyar a Massa que a Bullrich.

El candidato libertario también habló de Guillermo Yanco, quien está en la comisión de familiares de víctimas de la entidad judía y es el esposo de Bullrich. "El marido de Patricia Bullrich fue quien fogoneó la mentira de cuando yo fui a la AMIA. Recibí mucho afecto por parte de las personas que estaban en el acto. Sin embargo, dijeron que a mí me insultaron, me abuchearon, me escupieron y que, como me quisieron linchar, me tuve que ir", contó.

Finalmente, Milei manifestó que Bullrich "está frenando que pasemos por arriba al kirchnerismo" y volvió a adelantar que, en caso de ser presidente, privatizará el Conicet y reiteró que reducirá la cantidad de ministerios. "Que el Conicet quede en manos del sector privado. Que se ganen la plata sirviendo al prójimo que le da mejor precio, como hace la gente de bien. ¿Qué productividad tienen (los científicos que trabajan ahí)? ¿Qué han generado? No se nota que hayan agregado desarrollo o innovación. Buscaremos otra forma de asignarlo a otras cosas. Ganarás el pan con el sudor de tu frente", concluyó.

La respuesta de Bullrich

Enfocada en la campaña de cara a las elecciones generales de octubre, Bullrich no dejó pasar la acusación que hizo el ganador de las PASO contra su esposo, a quien involucró en una supuesta "operación de prensa" sobre un ataque al libertario durante un acto por la AMIA. “Que no se meta con mi marido, que se meta conmigo, discuta conmigo, Milei. Cuando se meten con su hermana, a Milei no le gusta. Así que le digo que discuta conmigo”, señaló.

En cuanto a su relación con el libertario, Bullrich destacó que “Milei hizo algunos aportes importantes a la discusión política, y en otras siempre dije que no coincidía, por eso estoy en otro partido, pero yo no cambié, no pasé de decir una cosa a insultarlo. Él ha cambiado, y es él el que tiene que explicar”. “Yo soy la candidata a presidenta. Que no se meta con él -su marido- que no hace política. Simplemente estaba caminando por la calle, no hace operaciones, es de buenos modales, no insulta. Discutamos lo que necesita el país porque cuando alguien de la política se mete con su hermana a él le duele, y que se metan con mi marido a mí me duele”, completó la ex ministra de Seguridad.

En otro tramo de la entrevista en LN+, la candidata reveló que en los próximos días se reunirá con Horacio Rodríguez Larreta: “Primero vamos a hacer una charla nosotros, para hacer una evaluación y un análisis con la intención de definir y saber cuál es el rumbo que tenemos que tomar en esta campaña, las ideas y cómo Juntos por el Cambio tiene que ser Juntos por el Cambio con la palabra ‘Cambio’ por delante”.

Consultada sobre un eventual cargo de Larreta en su gobierno, aclaró: “Si algo no tenemos que hacer en Juntos por el Cambio es hablarnos entre nosotros. Sí en el buen sentido, pero hablarnos para cubrir nuestras necesidades y cargos no. Lo que tenemos que hacer ahora es poner toda la inteligencia y la fuerza en la búsqueda del pueblo que va a votarnos y que necesita un cambio. Hoy hablar de cargos sería poner el carro delante de los caballos”.