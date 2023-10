Milei con el manual de Massera bajo el brazo: reforzó su negacionismo y respaldó a los genocidas

El primer debate presidencial que se vivió el último domingo en Santiago del Estero fue el marco en donde, otra vez, el candidato a presidente por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, volvió a desplegar su discurso negacionista de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983. En sus posturas ya no se esconde el respaldo a la represión ilegal y, detrás de la discusión acerca de las cifras de desaparecidos, hay algo más oculto: es un número que sólo conocen quienes torturaron, asesinaron y secuestraron bebés.

"Nosotros valoramos la visión de memoria, verdad y justicia. Empecemos por la verdad: no fueron 30 mil los desaparecidos, son 8.753. Por otra parte, estamos absolutamente en contra de una visión tuerta de la historia. Para nosotros durante los 70 hubo una guerra, y en esa guerra las fuerzas del Estado cometieron excesos, y por tener el monopolio de la violencia, les vale todo el peso de la ley. Pero también los terroristas de Montoneros, del ERP, mataron gente, torturaron gente y también cometieron delitos de lesa humanidad", arremetió el liberal durante sus dos minutos de exposición sobre Derechos Humanos y convivencia democrática.

Su discurso fue ampliamente cuestionado por quienes valoran la vida democrática y quienes no toleran que se recuerde con cierta ignorancia a los campos de concentración donde se torturó y se asesinó a una generación entera de argentinos y argentinas que no aceptaban vivir en una sociedad injusta y desigual, y que militaron para que esa realidad se transforme.

Entre quienes lo cruzaron se encuentra el presidente de la Nación, Alberto Fernández. "Resulta insostenible que alguien siga negando y justificando la dictadura genocida que torturó, asesinó, robó bebés a los que cambió su identidad, generó desapariciones y condenó al exilio a decenas de miles de argentinas y argentinos", escribió el mandatario en X. "El debate presidencial es un mecanismo idóneo para conocer el pensamiento de cada uno de los candidatos. A 40 años de democracia, que tanta lucha nos ha costado, lamento que sigamos escuchando voces negacionistas", agregó.

La teoría de los dos demonios es una postura política de los primeros años de democracia que buscó poner en el mismo escalón a las organizaciones armadas con los integrantes de las fuerzas estatales y paraestatales que ejercieron la represión ilegal, con el claro fin de justificar los aberrantes hechos perpetuados. Si bien durante muchos años esta quedó desarticulada en términos del debate político público, la nueva derecha que encabeza Milei la trajo nuevamente al presente.

Un poco de esto se vio en el debate de vicepresidentes que se dio en el programa A dos voces de la señal TN, cuando la candidata de LLA, Victoria Villaruel ,se cruzó por el tema con su par de Unión por la Patria (UP), Agustín Rossi. "No te creo nada. Yo creo que vos en el fondo reivindicas la dictadura. Nunca te escuché una crítica a la tortura y el robo de bebés. Me hacés acordar a Astiz, sos una infiltrada de la democracia. No creés en la democracia", lanzó el peronista.

Allí Villaruel, una abogada que defendió a los genocidas en muchas causas, que hasta apareció en un cuaderno de contactos del represor Miguel Etchecolatz y que organizaba visitas al ex presidente de facto Jorge Rafael Videla en la cárcel, desplegó todo su arsenal de reivindicaciones a la represión ejercida de forma clandestina. Y algo peor aún, encubriendo su postura en la representación de la víctimas de atentados guerrilleros, las cuales fueron reconocidas e indemnizadas por el Estado nacional.

"Lo que hizo Milei confirma lo que pasó en el debate de los vicepresidentes. Está claro que ni siquiera es la teoría de los dos demonios, porque esa había sido una teoría que mantuvieron algunos apenas recuperada la democracia. Acá hay una reivindicación plena de lo que fueron los años de dictadura", denunció Rossi en la TV Pública tras el debate . "Y esto de que no fueron 30 mil, les pido que estudien un poquito. Hugo Alconada Mon de La Nación publicó que, ya en el año 78 el Ejército Argentino había reconocido que habían 22 mil detenidos-desaparecidos. Faltaban cinco años más. Y estos salieron a partir de una desclasificación de documentos que tenía el Estado norteamericano", añadió.

No fue la única reacción que despertó el discurso negacionista de Milei. La presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, también cruzó las declaraciones del economista y aseguró que estas "ofenden de una manera brutal" a la lucha que emprendió hace más de 40 años para recuperar a los más de 450 bebés secuestrados por el gobierno de facto.

"El pueblo tiene que despertar; aunque pensemos distinto en algunas cosas, preguntarse si todos queremos que el mentiroso sea presidente. El que mancha la historia de nuestro país no tiene que ser presidente, ese no puede ser", rechazó Carlotto en Radio Provincia. "No se puede negar ni desvirtuar lo que ya está escrito y aceptado por el mundo entero. Dicen 'no son 30 mil'. Ha dado una cifra numérica exacta como si supiera los nombres de los que son, esta mentira permanente, si bien su comportamiento fue respetuoso en cuanto a su voz, todo lo demás fue vergonzoso", sumó.

"Ofende de una manera brutal a familias que hemos quedado sin nuestros hijos, y a las abuelas que tenemos un doble dolor. Buscamos a nuestros hijos y a sus hijitos nacidos en cautiverio. Saben muy bien el número de estas cifras espantosas, mentir les encanta. Si mienten ahora, van a seguir mintiendo, si llegaran desgraciadamente a dirigir nuestra vida", cuestionó la abuela.

La cifra de 30 mil desaparecidos no es un capricho. Es, en sí, una denuncia y una afirmación de que el número está abierto producto de que, quienes cometieron las atrocidades, nunca confesaron cuántos eran, dónde estaban y qué había pasado con ellos. Así lo retrató el filósofo y escritor Martín Kohan en un debate público que tuvo en LN+ con el funcionario de Cambiemos Darío Lopérfido, el cual tuvo lugar hace algunos años, cuando gobernaba Mauricio Macri.

"Hay algo que increíblemente se ha escurrido en este retroceso que estamos teniendo en estos años, que son las características particulares que tuvo la represión del terrorismo de Estado respecto a otras tragedias políticas. No tenemos muertos, tenemos desaparecidos; porque la represión fue clandestina, porque no hubo cuerpos, porque se siguen buscando los cuerpos, los niños apropiados. La cifra está abierta por eso", precisó Kohan.

"No estamos en la disputa de cifras bajo comprobación, porque si el Estado reprimió de manera clandestina e ilegal y los cuerpos los sustrajo y la información no la dio, la cifra abierta no es sólo que no sabemos. No es que inventamos 30 mil como se dice tontamente, o macabramente. El hecho de no saber es una denuncia en sí misma y una exigencia a la respuesta", añadió.

En esa misma discusión que había moderado la periodista María O'Donnell, el filósofo también apuntó contra la postura de que "hubo una guerra" que afirmó a Milei en el debate. "Después del 24 de marzo de 1976, la capacidad de combate y operación de las agrupaciones armadas estaba prácticamente desarticulada y lo que siguió fue una matanza feroz para quebrar todo sentido de participación política, de reivindicaciones sociales, todo ese estado de emergencia que no pasó por la lucha armada que aplastaron ya sabemos cómo", remarcó.

No es la primera vez que el economista apela a estas versiones negacionistas de lo ocurrido. Durante la campaña electoral en Tucumán, donde su candidato es Ricardo Bussi, hijo del represor y genocida Antonio Domingo Bussi, le pidió a una periodista la lista completa de los 30 mil desaparecidos. "Mostrame dónde están, mostrame la lista", había expresado de forma perversa.

Lo cierto es que la lista la tienen los genocidas que su candidata a vicepresidente defendió y defiende, y hasta el momento nunca confesaron dónde están y qué pasó con ellos. Al mismo tiempo es imposible omitir la analogía que expuso el usuario de X Rodrigo Quiroga, quien comparó lo que dijo el liberal con el dictador Emilio Eduardo Massera durante el juicio a las Juntas en 1985. "Lo único que yo sé es que aquí hubo una guerra entre las fuerzas legales donde, si hubo excesos, fueron desbordes excepcionales", declaró el genocida. Igualito a Milei.

Mientras tanto, en el Senado de la Nación Argentina todavía reposa un proyecto para que, al igual que sucede en otros países donde hubo genocidios políticos, se penalice el negacionismo de estos. Este fue presentado por el chubutense Alfredo Luenzo, quien desde 2021 dejó de ser senador. La necesidad de que esta posta vuelva a tomarse está amparada en la necesidad de memoria, verdad y justicia. Y para que los genocidas digan dónde están y qué pasó con los 30 mil desaparecidos.