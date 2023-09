Milei denunció pactos entre Massa y el radicalismo, y avisó: "JxC no existe más"

El candidato a presidente por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, afiló sus colmillos de cara a las elecciones generales. Como el más votado de las PASO y con la intención de polarizar con Unión por la Patria (UP), en las últimas horas apuntó sus cañones contra sus rivales de Juntos por el Cambio (JxC) y aseguró que la coalición que gobernó la Argentina entre 2019 y 2023 va camino a su desaparición.

"Si el 22 de octubre hacemos una elección muy buena, que pasemos a segunda vuelta, o ganar en primera, y JxC queda tercero, va a haber un rompimiento del sistema político, tal como existe hoy ya no existiría mas. De hecho ya no existe", explicó Milei ante El Tribuno de Salta. En la entrevista apuntó directamente contra los dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR), uno de los partidos fundadores de la alianza que lleva a Patricia Bullrich de candidata a presidenta. "Que nadie se extrañe si un radical es ministro", expresó. La eventualidad sería en el caso de que el candidato a presidente de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, se imponga y sea el próximo presidente de la Nación.

El cuestionamiento del libertario surgió luego de que el ministro de Economía encabezara un acto en Finca Las Costas, Salta, junto a un grupo extenso de gobernadores y asegurara allí que "se puede construir una Argentina de unidad nacional". "Les pido permiso a los gobernadores que no son de nuestra fuerza política, pero quiero dejar un compromiso. Si el 10 de diciembre me toca empezar a presidir la Argentina, que nadie se asombre de que haya gente de otras fuerzas políticas integrando nuestro gobierno, voy a llamar a un gobierno de unidad nacional. No tengo miedo de compartir con los que piensan distinto, porque la Argentina somos todos", afirmó.

Esta definición generó el rechazó de Milei, quien negó que en su caso él fuera a convocar a un "gobierno de coalición", ya que su intención es realizar un "ordenamiento" acompañado únicamente de quienes "están del lado de la libertad". También, aprovechó para disparar contra algunos de los gobernadores que estuvieron acompañando al candidato peronista en el acto. "Morales y Valdés son dos gobernadores de Juntos por el Cambio sumándose a Massa. Los radicales llamando a votar en Capital a Santoro, los radicales proponiendo irse con Massa... ¿De qué estamos hablando?", se preguntó, desmarcándose políticamente de sus rivales electorales.

Además, es un hecho que el economista liberal está enfrentado con muchos sectores importantes del empresariado de la Argentina, a partir de algunas de sus furiosas declaraciones. Entrevistado por Radio Continental, Milei apuntó contra el dueño de Corporación América, Eduardo Eurnekián, en el marco de hablar de "el contrato de los DNI".

"Le estamos parando eso a Eurnekian. Así como escuchás", aseguró orgulloso. "¿Por eso habrá dicho lo que dijo de vos de que la Argentina no está para dictadores?", le preguntó su entrevistador. "Bueno. No lo sé. Quizás no le gustó que le paráramos eso. Pero yo estoy para gobernar a los 47 millones de argentinos. No me importa, en el medio, a quién beneficia y a quién perjudica", respondió.

Enseguida, al candidato le preguntaron si no le está financiando la campaña el mismísimo empresario, como decían algunos rumores. "¿Y a vos qué te parece? Te das cuenta que las caretas se caen, ¿cómo voy a estar haciendo una acción de estas características si estuviera sido financiado por él?", se defendió el liberartario. Las críticas a Milei por parte de Eurnekián se oyeron cuando fue consultado sobre las declaraciones respecto al Papa Francisco que había hecho, en las que aseguraba que este era un "enviado del maligno en la tierra", en referencia a Satanás.

Para Eurnekián estas están "totalmente fuera de lugar". "No está a la altura ni para juzgar al Papa, ni opinar ni dar una pauta de cuáles son las actitudes que debería asumir el Papa, bajo ningún punto de vista", había disparado el megamillonario empresario.