Milei descartó hacer negocios con China o Brasil y apuntó contra el Papa: "Está del lado de dictaduras sangrientas”

El candidato a presidente por la Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, dialogó con el polémico periodista estadounidense Tucker Carlson sobre las distintas medidas que implementaría en el caso de llegar al sillón de Rivadavia y apuntó con dureza contra el Papa Francisco. "Nosotros queremos ser el faro moral del continente. Queremos ser defensores de la libertad, democracia, diversidad. De la paz", dijo el libertario. En ese momento, afirmó que Jorge Bergoglio "juega políticamente" y "ha mostrado afinidad con dictadores como (Fidel) Castro y (Nicolás) Maduro". "Está del lado de dictaduras sangrientas”, manifestó sobre el actual Papa.

La entrevista fue compartida a través de la cuenta de Twitter del periodista, conocido por su trabajo en la cadena Fox News y afín al partido republicano. En ella, el candidato de LLA respondió en español cada una de las consultas que le fue haciendo Carlson en inglés: inflación, el aborto y Donal Trump fueron algunos de los temas que trató Milei durante la nota. "(El Papa Francisco) Tiene afinidad por los comunistas asesinos. Considera que la justicia social es un elemento central de su misión y eso es muy complicado porque la justicia social es robarle el fruto de su trabajo a una persona y dárselo a otra", agregó.

Sin pelos en la lengua, afirmó que si es electo no hará "negocios con ningún comunista", entre los cuales enumeró a China, Rusia y Brasil. “No solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí. Putin no entra ahí. Lula no entra ahí", indicó el candidato.

Por otra parte, consideró "un problema" la idea de que "donde hay una necesidad nace un derecho" y ratificó su postura frente a la interrupción legal del embarazo en Argentina: "Como libertario estoy filosóficamente a favor de respetar el derecho a la vida, la vida comienza en el momento de la fecundación. El aborto es un asesinato agravado por el vínculo y el diferencial de fuerzas".

Las frases más importantes de Javier Milei durante la entrevista