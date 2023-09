Milei destrozó a Bullrich y le bajó el precio a Melconian: “Patricia está muy pobre en términos económicos"

La campaña está que arde, flechas van y vienen, incendios por todas partes y palabras atizan un fuego imparable a solo 51 días para que se decida si Sergio Massa (Unión por la Patria), Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) o Javier Milei (La Libertad Avanza) sea el conductor del destino de los argentinos y argentinas. Cada uno está “poniendo toda la carne al asador” y ya no hay ninguna duda de que estos comicios son de tercios, como lo había previsto Cristina Fernández de Kirchner en una alocución. La gran sorpresa para muchos dirigentes fue Milei que sacó casi el 30% de los votos en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias del 13 de agosto.

Esa victoria realmente puso en jaque el poder dominante tanto del peronismo como del macrismo que venían siendo las fuerzas imperantes en Argentina. Ahora todo parece haberse descolocado y las encuestas no son alentadoras: fuera de que Milei quiera abolir derechos adquiridos, tenga conexiones con la casta aunque diga no tenerlas, aunque quiera quemar el Banco Central y dolarizar la economía todo indicaría que tendría chances de ganar en primera vuelta.

El contexto puede parecer dinamitado pero la campaña ¡Debe seguir! En una esquina está Sergio Massa que a través de un DNU elevó 12 propuestas económicas para poner plata en los bolsillos de los ciudadanos y desahogar el precio de los alimentos con una devaluación del 22% un día después de la derrota en las PASO. En la otra esquina está Patricia Bullrich en la intentona de que “la tomen en serio” en cuanto a políticas económicas desde que dijo que “entraría al Banco Central con cámaras de televisión para demostrar que ‘no hay plata’”, el comentario dejó en evidencia para muchos que no tenía una política económica clara.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Melconian vs Milei

Es por eso que como ministro de economía convocó a Carlos Melconian respaldado por la Fundación Mediterránea que como vinculado principal tiene a Domingo Cavallo (muchas veces elogiado por Milei) que llevó adelante el plan económico más privatizador que tuvo el país en la gestión de Carlos Menem.

Melconian tiene pocas pulgas, es un hombre formado en la política y tiene una idea clara: pegarle lo que más pueda a Javier Milei y ridiculizar sus ideas. De hecho en su presentación formal y en un posterior raid en medios de comunicación no dejó ni un segundo librado al azar: “Estamos listos para desembarcar. Hay un plan, hay un programa, es realista, es implementable, tiene sentido común, es práctico. Tiene futuro, tiene luz al final del túnel. No estamos frente a un salto al vacío”, refiriéndose claramente a las políticas económicas de Milei.

Además hizo algunas propuestas de campaña: “Lo único que está prohibido es fantasear con teorías imposibles de poner en práctica”, dijo en un programa de televisión del Grupo Clarín que lo recibió con bombos y platillos. Las palabras que más se escucharon durante toda la jornada de presentación (que fue en Córdoba porque él es oriundo de esa provincia) fueron “confianza”, “certidumbre”. Palabras que buscan convencer de una postura fuerte, centrada y dispuesta a la negociación.

Milei vs Melconian

No es novedad que el líder de La Libertad Avanza sea tajante con sus opiniones, pero a Melconian directamente, lo destrozó. Las balas fueron directo a la estética coqueta de Melconian: “Los que entendemos de microeconomía no perdemos el tiempo tiñéndonos”.

Lo dijo en el acto de cierre de la Expoefi en La Rural donde llegó acompañado de su comitiva de gobierno: Nicolás Posse, Carlos Kikuchi, Agustín Romo, Ramiro Marra y claro, la principal armadora del espacio, su hermana Karina. Aunque la charla que dictaba titulada "Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica" y trataba sobre las diferencias entre el liberalismo en Chicago y el liberalismo de la Escuela Austríaca, Milei no dudó ni un solo segundo en minimizar a su contrincante Patricia Bullrich y también la ligó Melconian: “Yo debato con candidatos a presidente, no me bajen el precio”.

Además advirtió: “Los que se tildan de ortodoxos miran solo al sector privado cuando quieren el ajuste. Ojo con esos porque son cómplices que quieren salvar al parásito y no al cuerpo. Cuidado con esos, es decir, todos menos yo”.

¡Y hay más! Durante la alocución expresó sin pelos en la lengua lo que opina sobre la ex Montonera: “Entiendo que Bullrich está muy pobre en términos de análisis económico, ha cometido errores verdaderamente graves, y que la gente está muy asustada con lo que pueda hacer ella en una situación de Gobierno porque demostró falencias groseras”. Hizo también una observación que no le parecerá para nada graciosa a la líder de Juntos por el Cambio: “Bullrich tenía un equipo y lo cambió por otro de un día para otro" "Una cosa bastante rara”.

Quemar el Banco Central sigue siendo una opción

Sobre el Banco Central que nos pone como país libre, independiente y soberano ante otras naciones, Milei expresó: “Cuando el Banco Central se pone a molestar con la oferta monetaria lo único que puede hacer es daño, porque no existe la oferta óptima de dinero, porque eso está determinado por la demanda. Por lo tanto ustedes no necesitan tener un Banco Central. De hecho el dinero es un evento privado que los Estados se apropiaron para estafarnos a todos. ¿Y ustedes le van a festejar a los chorros de los políticos que les metan la mano en el bolsillo con el impuesto inflacionario? Bravo... Yo no”.

Bombita

Hay mucha expectación en cuanto a la primera aparición de Javier Milei junto a su nueva novia Fátima Florez—que se encargó de repetir hasta el cansancio que su noviazgo no es una estrategia política—y la jornada del cierre de la Expoefi era LA ocasión para que sucediera.

Sin embargo, quienes escucharon el rumor de que iban a estar juntos en ese lugar terminaron cabizbajos: Fátima nunca apareció, pero él no deja de nombrarla en sus discursos. En esta ocasión no la llamó "540", pero dijo: “Ante la belleza estética de estos modelos (libertarios), uno no puede no enamorarse. Igual no le ganan a todo. Aviso. El que entendió bien y el que no bueno... Está trabajando, no pudo venir. Nosotros nos ganamos el pan con el sudor de la frente", expresó enamorado.