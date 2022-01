Milei dio positivo de Covid: cómo reaccionó, cuándo se hisopó y la suspensión de su viaje

Después de militar durante casi dos años contra la vacuna del Covid-19 (y de haberse inoculado sólo para poder viajar al extranjero y brindar conferencias), Javier Milei dio positivo de Covid-19. De acuerdo al parte oficial, el diputado se hisopó en la madrugada de hoy para poder viajar a Estados Unidos, en donde tenía previsto brindar el miércoles la conferencia titulada "La superioridad moral del capitalismo" en la ciudad de Miami.

"Me testeé para viajar anoche a la madrugada, a eso de la una", confirmó Milei en diálogo con el diario La Nación, al tiempo que aclaró que se encuentra transitando la enfermedad sin síntomas y que no suspenderá su charla: la brindará de forma online, aunque no cobrará las entradas.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Cabe recordar que el ahora diputado se dio la primera dosis de Sinopharm en la Mezquita de Palermo y la segunda en el estadio de Vélez, motivo por el cual se espera que curse la enfermedad sin desarrollar un cuadro de gravedad.

Este fue el tercer testeo que Milei se realizó para poder viajar a Estados Unidos y hasta ahora había dado negativo. Quien también se contagió fue su hermana, Karina; y ambos deberán permanecer aislados al menos por una semana.

"Las entradas, que estaban agotadas, serán devueltas en su totalidad", precisaron los organizadores de la charla que iba a tener lugar en el Flamingo Teatro Bar de Miami y que ahora se realizará a través de videollamada.