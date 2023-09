Milei disparó contra Bullrich y la acusó de querer una "dolarización sangrienta" para la Argentina

En plena campaña rumbo a las presidenciales de octubre, Javier Milei, el candidato a presidente de La Libertad Avanza habló de una “dolarización sangrienta”, tirando dardos contra el plan económico de Patricia Bullrich, que es la economía bimonetaria. Sin pelos en la lengua, expresó que esa es una iniciativa “cobarde, tibia, que termina en una hiperinflación”.

Según Milei, esa bomba estallaría en “una dolarización sangrienta”, “Por qué es ‘sangrienta’, porque terminás en un proceso de dolarización pero mandás al 80% de la población debajo de la línea de la pobreza... Una catástrofe. Los ideólogos lo saben pero no lo hacen público”, dijo y siguió: “Si verdaderamente vas a ir a un esquema monetario, entonces sacás el curso forzoso y lo que se genera es un cambio de portafolio violento, que te genera una hiperinflación en pesos”.

¿Banco Central? ¡Afuera!

Javier Milei explicó una vez más que el Banco Central le quitaría libertad financiera a sus tejes y manejes financieros: “Hay que explicarle a la sociedad que si se hace eso en libertad, el cambio de portafolio deja al 80% de los argentinos colgados del pincel. En nuestra propuesta, que es eliminar el Banco Central, la dolarización es una cuestión cosmética de cómo se hace el cierre del Central”.

Una vez más dijo que “tiene cinco variantes” para cerrar el Banco Central: “Queremos eliminar el Banco Central. Los argentinos ya sabemos que usan la moneda para estafarnos” y siguió: “Los que critican la dolarización tienen falencias técnicas graves, son flojas en materia monetaria. Muchos de ellos, por una cuestión de formación, carecen de conocimientos básicos y su análisis es muy malo”.

¿Melconian no es suficiente?

Aunque Patricia Bullrich haya puesto a jugar en sus primeras líneas al economista Carlos Melconian, a Milei no le parece que esté lo suficientemente formado: “Los comentarios de gente que no tienen idea de lo que es la dolarización me tienen sin cuidado. Lo que me digan es como que vengan a decir que resolví mal un ejercicio de programación dinámica estocástica cuando tienen problemas para resolver un ejercicio con un ábaco”. Y para no dejar dudas, el libertario afirmó: “Quizá Melconian no lo sabe, pero el origen del dinero es privado, no es mi problema que él no lo sepa”.

La respuesta de Patricia Bullrich

Las fotos entre ambos candidatos estrechándose las manos ya serán solo un carpetazo. La batalla campal empezó: es que Patricia Bullrich, candidata presidencial de Juntos por el Cambio minimizó a Milei como respuesta a sus constantes ataques políticos: “No sé cuáles son las propuestas económicas de Milei ahora. Había dicho ‘dolarización’, con eso generó una intuición, sobre todo en los jóvenes que piensan en dólares, de que iba a dolarizar el país y ahora dice ‘mi programa va a durar 35 años’. Bueno, los jóvenes esos van a tener 60 años ¿Cuál es el plan económico que tiene Milei?”

Bullrich y Milei tienden a desautorizarse teóricamente: “Milei es un teórico de la economía, habla de una cantidad de autores, como yo como cientista política podría hablar sobre una cantidad de autores y darte una cátedra. Ahora, lo que planteó es imposible, es inaplicable”.

Y le “explicó” al candidato por La Libertad Avanza: “La economía real es la que te sentás el 10 de diciembre y ese día agarrar el volante para llevar adelante los cambios que el país necesita”. Para que no queden dudas disparó: “Nosotros sabemos qué vamos a hacer el primer día, qué leyes vamos a derogar, qué leyes vamos a votar, cuáles son todas las trabas que tiene la Argentina, donde está el costo argentino que tiene que bajar para que la Argentina sea competitiva”.

Si hay algo sobre lo que Milei no habla es sobre los pequeños y medianos comerciantes. Por este motivo, Bullrich manifestó: “Cómo vamos a ayudar a las Pymes. Tenemos muy en claro todos y cada una de las decisiones que vamos a tomar en política económica, en política social, en seguridad, en educación”. Y acercándose al votante, la ex Montonera destacó que "el ser humano argentino está herido”. Y haciendo referencia a las políticas que no tienen al Estado presente, continuó: “Está bien una economía de mercado, ahora la sociedad no es mercantilista. A la sociedad y al ser humano hay que cuidarlo”, terminó.

¿Y Macri?

La chicacana políticas más dolora para Bullrich es que su “padre político” mira con demasiada cercanía las ideas del libertario. Es por eso que tal vez ella hace un salto “a la libertad”: “Nosotros hemos estado siempre presos en Juntos por el Cambio, de ‘qué iba a hacer Macri’ y me parece que no tenemos que estar presos”.

Pero seguido a esto sumó ambigüedad: “Tenemos que liberar a todo Juntos por el Cambio de poder lograr que Mauricio se acomode como él cree que se tiene que acomodar. Porque si no, la campaña nuestra es una campaña de respuestas, no de propuestas”.