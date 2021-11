Milei, el hombre de Mauricio Macri: el análisis de Durán Barba y quién financia la derechización de la política

"Las ideas que expresa Milei son las que siempre he expresado yo". Esa fue la definición política que Mauricio Macri dio sólo diez días antes de las elecciones en un curioso respaldo al candidato que paradójicamente le "comió" gran parte del caudal de votos a Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires. El apoyo del ex presidente no es ingenuo, ni está solo. Patricia Bullrich también coquetea ya de forma abierta con la posibilidad de sumar al diputado electo a la coalición opositora, pese a la tibia resistencia de María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta.

La elección de Javier Milei en territorio porteño encendió alarmas, incluso dentro de Juntos por el Cambio. Y es que la capitalización del "voto de derecha" que consolidó el economista y la incapacidad del PRO de resistir la fuga de votos (pese a que incluyeron a personajes como Fernando Iglesias y Sabrina Ajmechet -quien llegó incluso a renunciar y negar la soberanía argentina en Malvinas- en la boleta) empoderaron aún más a los "halcones" del espacio, que ya piensan en una posible ruptura o feroz interna de cara al 2023 en contraposición al armado "moderado" (según ellos) del actual jefe de Gobierno porteño.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Me senté con él y dialogué. Coincidimos en muchas cosas, en la visión en la que en un país donde los que gobiernan piensan que pueden tratar a los ciudadanos como esclavos y cobrar impuestos todos los días distintos, diferentes, más grandes y encima no rendir cuentas sobre qué los gastan no es un país vivible. Ojalá podamos confluir en el 2023 en una propuesta única, que ellos se sientan suficientemente cómodos como para participar", reconoció el ex presidente, en línea con las declaraciones de la presidenta del PRO, quien ya da por descontado que los dos votos de Milei en el Congreso seguirán la línea "dura" de la fuerza opositora.

Ahora, después de que se consolidara como la tercera fuerza en la Ciudad, Durán Barba reapareció y analizó el fenómeno del hombre que ahora cuenta con el aval expreso de Macri. "Hay una suerte de rebelión en las bases, hay mucha gente que recibe planes y que quiere un cambio de paradigma. El fenómeno Milei hay que estudiarlo en serio, lo que dicen de Milei es lo que decían de Trump hace unos años", vaticinó el hombre que logró, al menos por algunos años, que Macri pasara a ser sólo Mauricio.

"La dirección del Partido Republicano pidió la retirada de la candidatura de Trump porque lo catalogaba como un payaso sin futuro y terminó siendo presidente. Rompen códigos, por eso tienen éxito los Bolsonaro, Milei y Trump; porque no se parecen a los políticos tradicionales", sumó.

Una de las preguntas que muchos se hacen por estas horas es quién está detrás del financiamiento de Milei, que logró alquilar el Luna Park como búnker. Detrás de la candidatura de Milei está la fundación Atlas Network, con sede en Washington y financiamiento directo por parte de empresas multinacionales, fondos de inversión y el propio Departamento de Estado de los Estados Unidos. Cuentan con una red de 99 socios en Latinoamérica y en 2013 apoyaron el armado electoral del PRO. ¿Casualidad?

La Fundación Libertad de Argentina, fundada en 2002, también hace su aporte. Se trata de una iniciativa que en su momento también le brindó apoyo a Mauricio Macri y cuyos activos se sustentan gracias a "donaciones". ¿Quiénes aportan? Empresarios nacionales y bancos como el Santander Río, BBVA, HSBC e ICBC, entre otros.