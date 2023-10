Milei, en modo "gatito mimoso": los centros al electorado de Bullrich, tras la derrota

Del ganamos en primera vuelta al desoriente generalizado. Después de que se conocieron los resultados de la primera vuelta, Javier Milei debió "moderar" su discurso y, lejos de la potencia que mostró en las PASO, se vio obligado a hablarle al electorado más duro de Juntos por el Cambio para poder hacerle frente a Sergio Massa en el ballotage.

"Durante todos estos meses la campaña hizo mucho para que cuando queríamos un cambio nos viéramos enfrentados. Por eso yo hoy vengo a dar por terminado ese proceso de agresiones y de ataques y estoy dispuesto a hacer tabula rasa, barajar y dar de nuevo con el objetivo de terminar con el kirchnerismo", formuló sin sonrojarse.

Las definiciones más fuertes de Javier Milei tras la derrota

"Hace dos años, si nos hubieran dicho que íbamos a estar disputando una segunda vuelta con el Kirchnerismo por la presidencia de la Nación, no lo hubiéramos creído. Estamos verdaderamente frente a un hecho histórico. Esto es el producto del esfuerzo de miles de personas que a lo largo y a lo ancho del país han trabajado para empujar con toda su fuerza las ideas de la libertad. De no tener partido a estar disputando la primera fuerza nacional con el Kirchnerismo en sólo dos años es un verdadero logro histórico".

"Estamos frente a un logro histórico. No dejemos de tener real magnitud del evento histórico frente al que estamos, que en dos años vinimos a disputarle el poder a lo más nefasto que dio la historia de la democracia moderna. Haber hecho la mejor elección de la historia para el liberalismo en la Argentina es algo que nos llena profundamente de orgullo para todos los liberales. De la nada hemos pasado a tener cerca de 40 diputados nacionales y 8 senadores. Es impresionante lo que hemos construido solamente en dos años".

"Por eso quiero felicitar a todos los dirigentes de nuestro espacio que han dejado todo para representar las ideas que hicieron grande a este país. Muy especialmente le quiero agradecer a mi queridísima Carolina Píparo y al queridísimo Ramiro Marra que dieron una batalla enorme por defender las ideas, caro en Provincia de Buenos Aires y Ramiro en la Ciudad. Gracias, gracias por ese esfuerzo.

Los guiños de Milei al votante más duro de Juntos por el Cambio

"También quiero aprovechar para saludar a Jorge Macri que tiene una gran elección en la ciudad de Buenos Aires y tiene por delante un ballotage con el kirchnerismo, igual que el que tenemos nosotros. Aprovecho también para felicitar a Rogelio Frigerio que me dicen que sería el nuevo gobernador de Entre Ríos".

"Sobre todas las cosas quiero que tomen conciencia que hoy quedamos frente a la elección más importante de los últimos 100 años. Una elección que nos va a plantear si queremos continuar con este modelo que el kirchnerismo defiende o si queremos volver a abrazar las ideas de la libertad que son las que hicieron grande a Argentina en el siglo XIX. Y que todos los países que abrazan las ideas de la libertad progresan mientras que todos los que siguen las ideas populistas se hunden en la miseria".

"Hoy es un día histórico porque dos tercios de los argentinos votaron por un cambio. Votó por una alternativa a este gobierno de delincuentes que quiere hipotecar nuestro futuro para permanecer en el poder. Durante todos estos meses la campaña hizo mucho para que cuando queríamos un cambio nos viéramos enfrentados. Por eso yo hoy vengo a dar por terminado ese proceso de agresiones y de ataques y estoy dispuesto a hacer tabula rasa, barajar y dar de nuevo con el objetivo de terminar con el Kirchnerismo. Porque más allá de nuestras diferencias lo que tenemos que entender es que enfrente tenemos una organización criminal y que no va a dejar barbaridad por cometer con tal de sostenerse en el poder. El Kirchnerismo es lo peor que le ha pasado a la Argentina".

"Todos los que queremos un cambio tenemos que trabajar juntos. Si trabajamos juntos podemos ganar. Si trabajamos juntos podemos recuperar nuestro país. Si trabajamos juntos podemos evitar que nuestros chicos se vayan del país. Si trabajamos juntos podemos terminar con la corrupción. Si trabajamos juntos podemos terminar con los privilegios de la casta política. No miremos para atrás, pensemos en el futuro, pensemos en lo que queremos para nuestros hijos".

Las críticas al kirchnerismo

"Durante 100 años vivimos una decadencia brutal que el kirchnerismo se encargó de profundizar para enriquecerse a costa nuestro. Insaurralde no es la excepción, es la regla, porque ellos defienden un modelo que está diseñado para beneficiarse a costa nuestra. Si todos los que queremos un cambio no trabajamos juntos se van a quedar con este país. Si todos los que queremos un cambio no trabajamos juntos se van a quedar con la ciudad de Buenos Aires. No podemos permitir que el Kirchnerismo nos siga destruyendo la vida".

"La elección que tenemos por delante es muy clara, o cambiamos o nos hundimos. Los que nos encerraron en una cuarentena brutal o los que pedimos libertad. Los que defienden el populismo versus los que defendemos la república. Los que quieren usar el Estado en beneficio propio versus los que queremos que la política esté al servicio de los argentinos de bien. Los que liberan presos o los que queremos a los delincuentes tras las rejas. Los aliados de Cuba, Hamas, y todas las dictaduras sangrientas del mundo o los que queremos abrazar el mundo libre. Nunca hubo una elección más clara en nuestra historia".

"Esta elección no se trata de mí, se trata de ustedes, de sus hijos, de sus padres, de sus abuelos, de sus nietos. El kirchnerismo va a hacer todo lo posible por retener el poder. Los argentinos de bien tenemos que elegir si queremos Kirchnerismo o libertad. Salgamos a la calle, recorramos cada rincón del país, abracemos a todos los que quieren un cambio verdadero para nuestro país. Ellos van a mentir, ellos van a ensuciar, ellos van a decir que venimos a quitar derechos. No se equivoquen, no venimos a quitar derechos, venimos a terminar con privilegios, no a quitar derechos".

"Así no puedan seguir robando para que se termine con la inflación, para que se termine con la inseguridad, para reconstruir nuestras instituciones y para que podamos volver a vivir en libertad. No nos resignemos a la mediocridad, no nos resignemos a la desolación, no nos resignemos a la pobreza, no nos resignemos a la indigencia. Hagamos la revolución liberal, se puede cambiar, se puede cambiar y existe una Argentina posible si ese futuro es liberal. Por lo tanto, vayamos a pelear por las ideas de la libertad. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Vamos en noviembre por la gloria! ¡Vamos, carajo!".