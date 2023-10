Del "gatito mimoso" a Milei al "dejá de usar el Rincón del Vago" de Bregman, las furiosas chicanas que dejó el Debate presidencial

Qué harán y cómo concretarán sus promesas de campaña, para eso sirvió el debate presidencial obligatorio de los candidatos Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio (JXC), Sergio Massa de Unión por la Patria (UXP), Javier Milei de La Libertad Avanza (LLA) y Myriam Bregman del Partido de los Trabajadores Socialistas y Juan Schiaretti de Hacemos por Nuestro País. Sin embargo parece que todos tomaron el guante contra el libertario cuando presentó sus propuestas en la materia de Economía.

Milei dijo que si “seguimos así” “vamos a ser la villa miseria más grande del mundo” con un 40% de pobreza. Además sometió con el bastión político de Sergio Massa cuando habló de la frase más conocida de Eva Perón “donde hay una necesidad nace un derecho”, el libertario dijo que: “Las son necesidades son infinitas y los derechos alguien los tiene que pagar. A eso se lo resuelve con déficit fiscal y argentina tuvo 122 déficit fiscales”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En el derecho a réplica durante su turno, Massa contestó: “Yo quiero contarle a la gente qué significa lo que plantea Milei. Milei plantea la vuelta de las AFJP. Milei plantea la privatización de YPF. Milei plantea un modelo de dolarización que sólo tres países tienen en el mundo. Zimbawe, El Salvador y Ecuador. Y creo que la Argentina tiene que elegir un camino distinto que te voy a contar en un rato”. Sin embargo, los aplausos y las risas se las llevó Myrian Bregman cuando le dijo: “Milei es un empleado de los grandes empresarios, que han ganado millones estos años, algunos viviendo del estado, y que con él esperan ganar mucho más. No es un león, es un gatito mimoso del poder económico”.

Uno de los cruces más picantes en cuanto a economía tuvo que ver con Massa y Bullrich, que dijo: “Desde el primer día vamos a poner orden, primero con un programa completo e integral, segundo con un equipo económico honesto y preparado, y tercero la decisión política y el temperamento para hacer los cambio que la argentina necesita”. Y como si dijera verdades como templos, contempló: “Yo vengo a eliminar la inflación, es una oportunidad histórica”. Massa estaba esperando para la réplica y sabía qué decirle: “Ella habla de los jubilados pero me tocó a mí verle la sonrisa a los jubilados cuando les di el 13% que ella les sacó", expuso picante.

Con bronca, Massa prometió cárcel y dejó muda a media Argentina: “Ley de blanqueo que nos permita que aquellos que tienen dinero en el exterior lo puedan traer y usar libremente sin nuevos impuestos” y continuó: “En paralelo, vamos a subir las penas de lo que es la penal cambiaria y penal tributaria. Cárcel a evasores, cárcel a los que fugan, para que los que pagan impuestos no sean los tontos de la película”.

Durante el eje sobre Educación

Otro punto picante que empezó con el derecho a réplica de Bullrich a Javier Milei: “Milei, cuando las madres y los padres pedían a gritos abrir las escuelas, vos, en los canales de televisión, gritabas no las abran, nos vamos a contagiar”, dijo y fue fulminante: “No te importa la educación. Andá con el voucher a la Puna, andate al Sur del país, a cualquier lugar. No conocés la Argentina, planteas un modelo que sólo puede ser aplicado en la Ciudad de Buenos Aires. El país es más que la Ciudad. El voucher lo único que va a lograr es más desigualdad”.

Massa quiso imponerse: “El que permite que el hijo de un peón rural o de un inmigrante pueda soñar con ser Presidente, como es mi caso” y agregó: “En materia universitaria estamos planteando un punto y medio del producto para ampliar la oferta universitaria. No como ellos que te la quieren cobrar: gratuita, libre y de calidad para que vos puedas elegir donde estudiar”.

Hasta este momento del debate, Milei y Massa fueron los dos candidatos que perdieron los cinco derecho a réplica. Por su parte, Bregman señaló que en Argentina “hay una educación para pobres y otra para ricos”, además acordó “defender la educación sexual integral obligatoria” y con el bastión de su campaña también pidió: “Que los funcionarios públicos cobren como los docentes”.

Derechos Humanos y Convivencia Democrática

Para Bregman fue “gracioso” escuchar a Bullrich hablar sobre convivencia democrática. Por eso, picantísima como toda la noche, preguntó “Patricia Bullrich hablando de convivencia democrática: ¿Y Santiago Maldonado? ¿Y Rafael Nahuel asesinado por la espalda? Si se cree con casi 1 femicidio por día en nuestro país, con trabajadores que son despedidos, jubilados que les recortan, con programa sociales que son recortados, nos vamos a quedar callados, se equivoca".

También habló sobre el gatillo fácil y convalidó la idea de que no es un uso extremo de los policías sino más bien son ataques sistematizados de las fuerzas policiales. La respuesta del Bullrich fue más bien una chicana para el sector de izquierda y también para la familia Maldonado: “Quiero mandarle un abrazo a los gendarmes absueltos. Así siempre tratan a las Fuerzas Armadas, no los dejan vivir en democracia. Yo les rindo homenaje y siempre defiendo a quienes cumplen con la ley. Maldonado, un juicio y todos absueltos. Digan la verdad”, contestó.

La alocución de Milei no fue para nada novedosa, negó rotundamente la desaparición de 30.000 personas durante la Dictadura Militar del ’76: “Hubo una guerra”, dijo y continuó: “No fueron 30 mil desaparecidos, fueron 8.753”, expresó y continuó: “Montoneros y el ERP también cometieron crímenes de lesa humanidad, no estamos de acuerdo con el curro de los derechos humanos para ganar plata y hacer negocios”.

Massa por su lado planteó: "Tenemos el desafío de cuidar el legado de Memoria, Verdad y Justicia, que nos valió un enorme reconocimiento internacional. Además, tenemos la responsabilidad de agregar la agenda de los nuevos derechos humanos. El derecho a un ambiente sano, a la salud, a la educación, a la tierra y el derecho de las víctimas de delito y de violencia a ser asistidas por el Estado. Voy a convocar a un gobierno de unidad nacional, porque la construcción de una agenda es un compromiso de toda la dirigencia".

Preguntas envenenadas y respuestas filosas

“Javier, más que una pregunta, te quiero hacer un pedido. La Argentina tiene millones de fieles católicos y ofendiste al jefe de la iglesia. Quiero pedirte que aproveches estos 45 segundos para pedirle perdón al Papa, que es el argentino más importante de la historia”, dijo Massa “pegando” fuerte y duro en los egos de los católicos votantes del peronismo. Milei sin embargo tuvo una cintura política que no se veía desde hace mucho: “Yo había pedido perdón por eso, porque no tengo problema si me equivoco de decir perdón”. “Dejá de chicanear y bajá la inflación”, agregó.

“Javier, no sé si eso te lo dictó Macri del rincón del vago”, dijo Bregman cuando Milei la “acusó” de querer sostener el sistema comunista en Argentina, algo que, según el libertario, "mató a 150 millones de seres humanos". Bregman además le informó que es socialista.

¿Alguien puede pensar en Carlos Melconian? Cuando presentó su propuesta para el ministerio de Economía lo hizo llorando. Sin embargo, Bullrich no fue capaz de dar una respuesta acertada sobre su posible plan económico para Argentina. Se lo preguntó primero Milei y también se lo preguntó Sergio Massa que irónicamente expresó: “Patricia, desgraciadamente voy a coincidir con Milei: no me quedó claro cuál es tu propuesta económica. Quiero saber si es la de Macri alimentando a mi ley, si es la de Melconian al que echaron del Banco Nación o si es la del radicalismo votando ganancias con nosotros”. Incómoda, Bullrich admitió que había que terminar con la emisión monetaria.

Massa también quiso preguntar filosamente y es por eso que eligió a Bregman:"¿Vos creés que es lo mismo que gobernemos nosotros o Milei y Bullrich?". Bregman contestó y cerró su discurso: "Todos los candidatos son cómplices del poder económico. Este 22 de octubre demostremos que somos muchos que nos queremos que se siga pagando al FMI con hambre. No te resignes y votá con tus convicciones y vamos con la izquierda en todo el país. Son 30.000 y fue un genocidio".