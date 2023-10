Milei la acusó de "poner bombas en jardines" y Bullrich lo cruzó: "Tiene inestabilidad emocional"

Días después del primer debate presidencial que se llevó adelante en el Centro de Convenciones Provincial Forum de Santiago del Estero, Javier Milei, volvió a apuntar contra la candidata a presidenta por Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, a quien durante la discusión política logró poner contra la espada y la pared al preguntarle sobre su plan económico. “Señora Bullrich, ya dos veces escapó la pregunta de cómo frenar la inflación y contesta la zaraza ‘Plan integral’; acá la pregunta es qué va a hacer con las leliqs? Le doy otra oportunidad a ver si la contesta", arremetió el postulante de La Libertad Avanza (LLA).

Nerviosa, Bullrich empezó con una “parada de carro”: "Usted no me va a decir lo que yo tengo que decir", dijo mientras Milei se relamía por haber dado en el clavo con la pregunta más difícil para la candidata. : “Yo tengo que decir... yo voy a decir lo que creo que el país necesita. El país necesita equilibrio fiscal y hoy Massa está gastando de más, está generando déficit el país necesita esa solidez para terminar con la inflación”, terminó su idea la ex ministra de Seguridad.

Cómodo en el living de A24, el libertario redobló la apuesta y aseguró que la candidata a presidenta es "una montonera tirabombas". “Ella ha puesto bombas en jardines de infantes, participaba de una organización terrorista, estuvo 9 meses presa en Devoto”, dijo al hacer principal hincapié en el rol que tuvo Bullrich en la década del 70′. Durante el debate, el economista también había cruzado a su contrincante de Juntos por el Cambio al recordarle su pasado.

Sin ir más lejos, cuando Bullrich le consultó sobre su alianza con el sindicalista Luis Barrionuevo, el libertario contraatacó con fuerza: "¿Sabés qué, Bullrich? Barrionuevo es casta y vos sos más casta que Barrionuevo. ¿Y sabés qué? Vos hacés mucha pompa de que cambiaste, ¿acaso seguís siendo montonera tirabombas? No. Te honras de cambiar".

Tras reponerse de aquel mal trago que pasó en el Debate presidencial, Bullrich posteó en su cuenta oficial de X (ex Twitter) un video que sacó de la galera para defenestrar a Milei. Además realizó un descargo muy emocional en el que intentó bajar línea con la idea de que el libertario no está bien emocionalmente para conducir el país. El clip muestra a un Milei totalmente alejado del aparente rol de "amigo" de Bullrich.

De hecho, le sacó los trapitos al sol hablando del pasado político de Patricia en aquello años donde defendía sus ideales a través del grupo social y político Montoneros. En el video, el candidato presidencial dijo sin pelos en la lengua: “Ella digamos, era una Montonera tirabombas”, expresó ante la mirada atónita del periodista Esteban Trebuck que lo entrevistaba en canal América.

No conforme con esta expresión, redobló la violencia política: “O sea, digamos ha puesto bombas en jardines de infantes. Era parte de una organización terrorista”, exclamó con sorna. Su interlocutor intentó bajarle en copete sin éxito diciéndole que ella había expresado que “no era así”, pero Milei recargó y disparó: “Un día dice una cosa. Otro día dice otra”.

El 14 de septiembre de 2023, Bullrich ya había contestado a los dichos de Milei: “Tengo un pasado en la Juventud Peronista, siempre lo asumí, siempre dije que me parecía que había que superar y ser crítico de la violencia como forma de acción política. Yo superé la violencia hace muchísimos años, muy de joven”.

Sin embargo, al calor de las elecciones presidenciales del 22 de octubre y para enrostrar la violencia política en la cara de Milei, decidió volver a poner sobre la mesa la discusión: “Los argentinos necesitan de los candidatos a presidente serenidad y templanza frente al futuro”, respondió y continuó: “Hasta hace poco tiempo Javier Milei hablaba muy bien de mí. No sé qué le pasó que dejó de hacerlo. Pero acá el problema no soy yo ni las mentiras y calumnias sobre mí”.

Bullrich además expresó que le “preocupa” la “inestabilidad emocional de Milei” para gobernar: “Me preocupa que, con esa misma inestabilidad emocional que Milei tiene a la hora de emitir juicios y falsas acusaciones sobre otros, haya diseñado su programa y sus propuestas”.

Y en su descargo contra Milei, sumó: “De esa inestabilidad surgen proyectos que dañan a los argentinos o son lisa y llanamente insostenibles, como la dolarización, la libre portación de armas o la privatización de la educación pública”. Y hay más: “De esa inestabilidad surge la idea de prometer reformas profundas sin poder político, sin tener gobernadores ni legisladores. Está claro que con más inestabilidad e incertidumbre los argentinos no salimos adelante”, dijo Bullrich.

Para terminar, la hija política de Mauricio Macri dejó una frase tan contundente como sus ganas de ganar la presidencia: “Por eso, cada vez es más clara la discusión que tenemos que dar los argentinos por el futuro de nuestra Patria: quién y cómo ordena el caos en el que estamos”.