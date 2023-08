Milei, LN+ y la arenga golpista: "No descarto que Alberto se vaya antes como Alfonsín"

Privatizar el CONICET, cerrar el ministerio del ministerio de Ciencia y Tecnología y hasta propuestas sobre la pena de muerte. Javier Milei lleva tres días como ganador de las elecciones primarias abiertas y simultáneas que pusieron en vilo a toda Argentina. El libertatrio está muy lejos de sacar el pie del acelerador y está más provocativo que nunca.

Pero el escándalo del anuncio del eventual cierre de uno de los ministerios más importante del país como lo es el de Ciencia y Tecnología para sostener nuestra soberanía como país, quedó desdibujado después de la nueva visita del candidato libertario al piso de LN+.

Cometiendo casi una herejía, poniendo su mano derecha sobre la Constitución argentina, Jonatan Viale le preguntó: “Imaginate en el diez de diciembre, imagínate la situación. Estás ahí y te toca jurar, qué va a pasar con eso”. El candidato a Presidente contestó sin mucho rodeo: “Es la responsabilidad que estoy asumiendo, de hecho estoy trabajando como si tuviera que asumir mañana. Nosotros tenemos todo armado por si nos llaman mañana”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Para que no quepan dudas, Viale repreguntó: “¿Vos ya tenés ahora los equipos listos para asumir?”. Fingiendo demencia o tal vez exponiendo un grado de ingenuidad extrema, desde el piso lo volvieron a pinchar: "Es raro lo que estás diciendo ¿Por qué tendrías que asumir mañana?”. Con cara de sorprendido y arqueando las cejas, fiel a su estilo, el líder de La Liberta Avanza contestó: “Porque esto ya pasó antes, pasó cuando Alfonsín se fue seis meses antes”.

"Yo tengo que estar preparado por si llegara a pasar”, reforzó. Ante el cuestionamiento poco fortuito sobre si Sergio Massa seguiría siendo ministro de Economía, el libertario contestó que más bien es “una decisión de él” y explicó: “No creo que lleguen a hacer algo tan irracional como eso porque puede precipitar una crisis política de mayor magnitud”.

Repregunta, tras repregunta, tras repregunta; desde el piso lograron que Javier Milei ratificara el concepto golpista: “Yo no lo descarto, Alfonsín se terminó yendo seis meses antes”. Como si desde la “cucaracha” le dictaran a los gritos que las frases que estaban “tirando” era totalmente golpistas, Viale aclaró que “nadie quiere eso”. Sin embargo, el libertario redobló la apuesta: “Yo lo que digo es, yo estoy preparado para asumir ya, por eso soy el único que presentó un programa de gobierno completo”.

¿Bullrich armó una opereta para hundir a Milei?

Durante la misma charla en La Nación +, Milei no dudó en chicanear a Patricia Bullrich por “copiarle” ideas: “Y copia mal, porque cuando habla en términos de economía dice cosas bastante... Le brotaba el socialismo por todos lados, quería igualar salarios. Volvió a su época de montonera. Es tan verdad como que yo fui arquero de Chacarita. Soy yo el que va a derrotar al kirchnerismo. Cuando ellos tuvieron la posibilidad, no lo aprovecharon. Le dinamitaron el gobierno a Macri, con todos los impresentables de esa alianza".

Y con la idea fija de derrocar al gobierno peronista, atinó a decir que Patricia Bullrich: “Está frenando que pasemos por arriba al kirchnerismo”. Lo que Patricia no se esperaba era el bombazo que tiró sobre Guillermo Yanco, marido de la dirigenta de Juntos por el Cambio: “El marido de Patricia Bullrich fue quien fogoneó la mentira de cuando yo fui a la AMIA. Recibí mucho afecto por parte de las personas que estaban en el acto. Sin embargo, dijeron que a mí me insultaron, me abuchearon, me escupieron y que, como me quisieron linchar, me tuve que ir”.