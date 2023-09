Milei pateó la pelota: "Si logramos dolarizar, en 35 años la Argentina es potencia mundial"

El miércoles por la mañana, Javier Milei dijo presente en el Hotel Alvear, donde se desarrolla el Latam Economic Forum, para ser parte de una conferencia en la cual expuso sus propuestas de Gobierno ante referentes de la economía, finanzas y negocios de la Argentina, con respecto a lo que buscará hacer en caso de ser el próximo presidente de la Nación. El foco principal estuvo en la dolarización y la eliminación del Banco Central.

Lo paradójico de su discurso es que justo un día antes de la conferencia, el asesor legal de la Libertad Avanza, Darío Epstein, aseguró que la propuesta de dolarización de Milei, la cual mantiene hace meses y que utilizó como eje en toda su campaña para precandidato a Presidente, no podrá ser posible. “Vamos a ser claros, Javier Milei tiene una propuesta de dolarización muy concreta, tan concreta que no vamos a dolarizar si no hay dólares”, explicó.

Si bien Epstein, que es miembro del Consejo de Asesores Económicos de La Libertad Avanza, ya explicó que la dolarización que promete Milei es imposible, al candidato a presidente poco le importó porque tan sólo horas después, insistió con que la llevarán a cabo de igual manera, pero que las mejoras en el país se verán recién dentro de 35 años. Spoiler alert: en los otros 30 años Argentina entra en una súper decadencia.

Milei basó su campaña en que eliminando el Banco Central y con ello el peso argentino y dolarizando el país, la inflación se frenará e incluso prometió una gran mejoría en la economía. Sin embargo, el propio libertario bajó ahora sus expectativas de "crecimiento" y explicó que los frutos de su política de shock se podrán sentir recién en los próximos 35 años: “Nosotros venimos a cambiar esta Argentina prebendaría. Si logramos dolarizar antes de la elección de mediano término, vamos a poner a la Argentina al tope de la libertad económica y en 35 años vamos a ser una potencia mundial”.

“Vamos a terminar con esta maldita casta que nos hunde, que no son solamente los políticos ladrones, también son los empresarios prebendarios, los sindicalistas que entregan a sus trabajadores, también son los periodistas ensobrados y también los profesionales que venden ciencia a cambio de grita para influenciar la opinión pública. Llámese, no sé, economistas, abogados, encuestadores y demás yerbas que se dedican a operar para mantener este sistema que hunde a la Argentina”, pronunció.

Asimismo, apuntó directamente contra el Banco Central, el cual planea su pronta eliminación. “Lo que llaman dolarización en el fondo no es ni más ni menos que eliminar el Banco Central, que falsifica billetes para intercambiar sus bienes porque existe algo que se llama curso forzoso, están obligados a aceptar los pesos. Solo sirve para hacer daño”, dijo y agregó: “Cuando se expande, genera inflación y cuando se contrae también porque genera una recesión de manera innecesaria y destruye capital, el cual la economía debe reconstruir. En el medio se pierden fuentes de trabajo y la gente sufre”.

“No tiene ningún sentido la existencia de un Banco Central porque la cantidad de dinero dentro de la economía la van a determinar los individuos. ¿Me pueden decir que un político sabe la preferencia de cada uno de ustedes?”, planteó y en un tono sarcástico simuló imitar a otros políticos con la frase “No, vamos a frenar la maquinita”.

Entonces, añadió: “Si dicen eso, ¿para qué lo quieren? ¿Por qué no lo cierran entonces? Si vamos a frenar la maquinita, vamos a romperla directamente. Así no la usan más. ¿Y saben qué? La van a volver a usar. Porque es un mecanismo de estafa. No importa lo que haga el Banco Central, siempre hace daño. Siempre los va a perjudicar. Y aun cuando le digan que esta vez va a ser diferente, nunca va a ser diferente. Y aun cuando digan que no la van a usar, sí la van a usar”.

En cuanto a los dichos del PRO con respecto a la dolarización que propone Milei y la peligrosidad que ven en ellos, apuntó: “Yo no tengo la culpa de que los economistas de Juntos por el Cambio sean tan rudimentarios que no sepan hacer las cuentas. Yo no tengo la culpa que sean tan ignorantes en términos financieros. Los políticos siempre tienen un conjunto de delincuentes que, disfrazados de científicos o de gente de conocimiento, mienten en favor de esas atrocidades que ellos proponen. Y eso incluye varios rubros. Y obviamente los economistas no están exentos de eso”.

Por último, el actual novio de Fátima Florez expuso qué tipo de cambio será el que tomará como referencia para el proceso de dolarización: “Yo soy liberal, yo creo en el sistema de precios. Vamos a dolarizar al valor del mercado. Si hoy está el CCL a $730, entonces ese sería el precio de hoy. Cuando haya estabilización no va a subir más el dólar, tampoco los bienes transables, le va a quedar un poquito a los mayoristas, a los minoristas, y mucho más a los salarios". ¿Qué pasa si sube o baja el tipo de cambio paralelo? De eso, ni mención.