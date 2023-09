"Milei pidió la lista de invitados, la impugnó y no vino": las quejas en TN por el faltazo del libertario

Desde que Javier Milei se impuso en las elecciones primarias con más de un 30% de los votos para su partido político de La Libertad Avanza (LLA), ya no se lo ve pasear tan libremente por los canales de televisión. Las malas lenguas dicen que está cuidando su imagen y que ya no recibe cualquier propuesta para ir a charlar como lo hacía antes cual “hijo de vecino”. Ahora el candidato a Presidente pide la lista de invitados e invitadas que asistirán al programa para asegurarse que no se cruzará con ningún personaje que le detente poder… o la palabra.

Esto lo denunció un conductor de canal del grupo Clarín, TN. Es Diego Sehinkman que pareció bastante molesto con Milei que expuso su actitud frente a miles y mie de personas. Escondió su bronca en palabras un poco más sofisticadas y dijo estar “preocupado”: “Te voy a decir genuinamente lo que pienso y por qué estoy muy preocupado. A mí me parece que estamos teniendo síntomas que hay que atender”, se despachó y mandó al frente al libertario: “Estaba invitado al programa y pidió la lista de invitados”, como sabiendo que iba a generar polémica dijo en clave de misterio: “Esto lo voy a decir”, continuó: “Y pidió la lista de invitados y como nosotros no tenemos ninguna cuestión que ocultar ni nada, le pasamos la lista de invitados. Los impugnó y decidió no venir”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Ante la cara de estupefacción del director de cine Juan José Campanella, Sehinkman parecía convencido de lo que estaba diciendo. Cabe recordar que Campanella tuvo un durísimo cruce con el campo libertario argentino cuando denunció: “En todas sus promesas se echó para atrás. Espero que por lo menos nos dejen vender los riñones y al pibe del medio, que no está al nivel de sus hermanos. Mientras tanto, sus seguidores demuestran ser tan violentos como él. Son peores que los K”.

Del otro lado estaba Lilia Lemoine, la influencer de LLA que le contestó: “Juanjo, vamos a cerrar el INCAA y ya te habrás enterado que no hay un solo fondo apoyando a Javier, sino tres, ¿verdad?”. Y el kenko siguió con la respuesta de Campanella, ahora invitado especial del programa de Sehinkman: “"¡Hola, Lilia! ¡Sí, me enteré! ¡También al Conicet! A mí personalmente no me afecta, pero lo siento por el cine y la ciencia. Lo que hubiera sido mejor es eficientizarlos, pero entiendo las limitaciones de un desquiciado y una terraplanista", disparó el director de cine”.

El desmadre en las redes sociales entre Campanella vs. Lemoine quedó atrás porque el director de “El Secreto de sus Ojos” quedó ojiplático ante las palabras del conductor que seguía explotando con Milei: “Me parece interesante romper el statu quo con ideas que rompieron tabúes, que sacudieron el tablero y que elongó la conversación pública sobre cuestiones que eran imposibles de mencionar. Eran campos electrificados, no se podía. Hasta ahí yo te acompaño”. Y continuó: “No nos olvidemos que el kirchnerismo más allá del contenido fue una forma, autoritaria, prepotente, con pretensiones de superioridad moral. ¿Vamos a canjear una pretensión moral y un espacio que te llevaba a los rebencazos por otro que te impone revisación de lista? Yo, particularmente, no quiero pasar de la arquitecta egipcia a un emperador”.

La secuencia de palabrerío del conductor de TN le llegó a Milei hecho recorte ya través de su cuenta oficial de X (ex Twitter). El libertario fue cortito y al pie con su respuesta y fiel a su estilo, no tuvo ningún escrúpulo para decir la verdad: “Coooooorrecto”, exclamó y añadió: “Ante las sistemáticas emboscadas y trampas de los distintos programas que operan en favor de Juntos por el Kargo (SIC) de manera grosera resulta clave tomar recaudos... ”.