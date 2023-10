Milei recomendó no renovar plazos fijos y Massa le salió al cruce: "Son una manga de irresponsables"

Horas después del acalorado debate presidencial que se llevó a cabo el último domingo en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y que lo tuvo como uno de los protagonistas, Sergio Massa estuvo presente en la presentación del libro de Daniel Scioli, "La nueva era de la diplomacia", en medio de su campaña de cara a las elecciones del 22 de octubre y apuntó contra sus contrincantes de La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio, Javier Milei y patricia Bullrich, respectivamente, a quienes tildó como "una manga de irresponsables" que son "capaces de prender fuego una casa por un voto".

Desde el Teatro Avenida, en el centro porteño, el ministro de Economía y candidato de la Unión por la Patria (UxP) afirmó que la "mejor forma de construir un proyecto de Nación es poniendo en cada góndola del mundo trabajo argentino", al halagar la gestión del embajador en Brasil, a quien diferenció de los diplomáticos que "se dedican a brindar en los cócteles".

Acompañaron a Massa y a Scioli las periodistas brasileñas Janaina Figueredo y Marcia Carmo, autoras de los prólogos de la publicación. "Ayer escuchaba en el debate hablar de pymes, los que destruyeron 23 mil pymes en Argentina nos venían a contar lo que hay que hacer con las pymes… por lo menos que se callen la boca", dijo el ministro sobre la intervención de Bullrich acerca de políticas destinadas a la pequeña y mediana empresa.

El candidato a jefe de Estado le atribuyó a la gestión de Mauricio Macri la "destrucción de 200 mil empleos formales" y un aumento del "40% de la pobreza". "Usando un lenguaje de barrabrava, que le queda muy mal a una mujer, nos querían contar qué hacer con el trabajo", insistió Massa sobre Bullrich. Y sobre las propuestas de Milei, advirtió: "Si rompen con Brasil y China prepárense para el exterminio definitivo de las pymes y las empresas argentinas".

Sin ir más lejos, Massa advirtió que de ocurrir esto, "ya no va a ser una transición, va a ser el final" y recriminó que el diputado libertario salió a "agitar a la gente a que saquen los depósitos de manera irresponsable", luego de que Milei haya recomendado no renovar plazos fijos. "Cuando veo a un candidato que por un voto puede prender fuego a una casa, la verdad es que me preocupo", alertó.

Recordemos que el lunes, el libertario llamó "excremento" al peso argentino y recomendó no renovar plazos fijos. "Esas basuras no sirven ni para abono”, dijo Milei. "No les importa la gente, lo único que les importa es alguna frase atractiva para generar algún título en un medio: estamos frente a una manga de irresponsables que no piensan en la Argentina como Nación", le respondió Massa.

El postulante de UxP reiteró sus intenciones de "construir un gobierno de unidad nacional" a partir del 10 de diciembre y le pidió a Scioli que lo "ayude" para realizar esa tarea. Sobre la política exterior, reflexionó que la "mejor forma de construir un proyecto de Nación es poniendo en cada góndola del mundo trabajo argentino, como hizo Daniel".

Además, llamó a los diplomáticos de la Nación a que "vendan trabajo argentino en el mundo y no embajadores que se dediquen a brindar en los cócteles". Para Massa, el 22 de octubre se plantean "dos escenarios para Argentina" y al dirigirse a trabajadores de la industria automotriz, frutícola, láctea y langostinera, preguntó: "¿A quién le van a vender su trabajo si rompemos el mecanismo de intercambio con Brasil y cerramos ese mercado?".

Sobre el comercio con Brasil, sentenció: "Tenemos que avanzar hacia el comercio bilateral en reales, tenemos que avanzar hacia la posibilidad de que las empresas argentinas puedan tener en el sistema financiero argentino sus cuentas en reales dentro de las multiplataformas de moneda, en la moneda digital, para mejorar los términos de intercambio".