"Milei sabía que hay una resistencia de las mujeres a la derecha": el análisis de la ministra de Diversidad bonaerense

El rol de las mujeres se ha vuelto muy importante en la política desde que obtuvieron un lugar crucial para la visibilización de los derechos postergados y es que, hoy en 2023, no dan ni un paso atrás. O eso es lo que enfatizó la actual ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual en la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, quien ponderó la gestión del gobierno al crear este Ministerio.

Sin embargo, la libertad no avanza para todos y el colectivo LGBTIQ+ continúa peleando para tener un lugar dentro de la sociedad, ya que no existen los mismos derechos. En este sentido, la ministra enfatizó que, con un gobierno de derecha, es imposible seguir conquistando verdades.

En diálogo con Radio Provincia, Estela Díaz habló sobre esto y sobre el resultado electoral del domingo, con Axel Kicillof a la cabeza. “Orgullosos de este triunfo, de la fuerza de ese triunfo y particularmente, bueno, nosotros lo venimos conversando también en esta columna y en distintas notas, que es qué pasaba en particular con el voto de las mujeres”, dijo.

Al respecto de esto, Díaz resaltó la participación de las mujeres y las diversidades en el ámbito político y recalcó que muchas de las propuestas de Unión por la Patria fueron pensadas para este sector, pero no así lo hicieron La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio:”La derecha en sus dos facetas, Milei y Bullrich lo tenían en claro, que había una resistencia del voto de las mujeres hacia la ellos”, expresó.

La ministra enfatizó además que en el ballotage se está poniendo en juego no solamente quién será el próximo presidente, sino también los valores fundamentales de la democracia al menos por los siguientes cuatro años. "Acá se estaba poniendo en cuestión las conquistas de derechos llevadas adelante por las mujeres, pero también en este rol del cuidado de las mujeres tenemos en la sociedad, el pensar el futuro de los pibes. Creo que Unión por la Patria fue la única fuerza que tuvo un mensaje muy claro para eso", aseveró.

Además, la jefa de la cartera de Mujeres y Diversidades bonaerense aseguró que la convocatoria de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza no solamente era poco seductora, sino que también llama a destruir la sociedad como la conocemos y a tratarse de forma violenta.

En este sentido, Díaz resaltó que la campaña no se detendrá: "No tenemos tiempo para el descanso, son muy poquitos días, al 19 de noviembre es menos menos de cuatro semanas así que la verdad que es eso de seguir haciendo lo que se hizo interpelando y además reponiendo el lugar militante no son sólo las redes acá esta elección se cambió se la dio vuelta con mucha militancia", manifestó.

Por último, Díaz comparó los resultados electorales de 2019 con los que sucedieron recientemente, donde las mujeres fueron ganando cada vez más protagonismo. “Estamos hablando de representaciones, una en la provincia, nosotras en la en Intendencias, en la provincia de Buenos Aires, en el 2019 se eligieron seis intendentes mujeres, este año se eligieron 11, casi se duplicó pero es bajísimo todavía, de 135 nada más que 11", cerró.

Lo cierto es que con todas las políticas den género que se realizaron hasta el momento, el movimiento feminista decide no acompañar las campañas de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, mucho menos prestaron su intención de voto. Y así lo harán, seguramente, en el ballotage.