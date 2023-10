Milei se definió como "anti Boca" y apuntó contra Riquelme: "Era hincha hasta que Angelici lo trajo"

Las repercusiones del segundo debate presidencial fueron el marco de la entrevista que brindó el candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, al periodista Eduardo Feinmann. Allí, luego de que le pregunten sobre su club de fútbol, confesó que era hincha de Boca Juniors, pero que luego se hizo "anti" del club xeneize luego de que Daniel Angelici lo convocara a Juan Román Riquelme a volver a ponerse la azul y oro.

"Yo era de Boca. Era hasta que el señor Angelici lo trajo a Riquelme a robar. Ah, es más. Había dejado de ir a la cancha el día que se retiró (Martín) Palermo", confesó el ex arquero de Chacarita y San Lorenzo ante Radio Mitre. "Yo tengo palco, tengo estrella en el museo. No es que era un poquito de Boca, era intensamente de Boca", reconoció.

"Cuando se retiró Palermo me generó tanta tristeza que no pude volver más", recordó Milei. "Y cuando lo trajeron a Riquelme, en esa tercera etapa nefasta...", agregó. Por esa declaración fue interrumpido por quien lo entrevistaba. "Que dijo que venía gratis. Mentira, mentiroso", lo acusó el periodista al actual vicepresidente de la institución, invitando implícitamente al economista a que cante Mentirosa, la canción que popularizó la banda Ráfaga.

Aunque sus confesiones sobre el cual sería el club de sus amores no se quedaron en eso, ya que después apuntó contra otro futbolista histórico del club de la ribera. "Después tuve un periodo anti Boca, que fue cuando lo repatriaron a (Fernando) Gago, que... nada, que sea un 5 es un oxímoron, porque era como La Salada: no tenía marca. Un 5 sin marca no existe", aseguró sobre el mediocampista central subcampeón del mundo en Brasil 2014.

Al mismo tiempo, en su referencia menciona de forma despectiva un mercado como el que está en Lomas de Zamora, conocido por ser un punto de adquisición de indumentaria que carece de marcas reconocidas o que directamente las copia. Sin embargo, no frenó en ese comentario discriminador.

Antes había dado sus impresiones respecto al deporte más popular del planeta. "Una de las cosas, desde mi punto de vista, es que uno tiene que entender el fútbol como un espectáculo. Esto es fundamental, si no lo entendemos con un criterio así, estamos complicados", opinó Milei.

"Hoy el 30 por ciento de los trabajadores formales son pobres. Es decir que el salario en dólares en Argentina es miserable. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos tan mal que eso hace que no podamos pagar por jugadores de alto rendimiento. Entonces te quedan los muy jóvenes y los que están de vuelta. Porque en la etapa donde pueden ganar más, se van todos. Eso implica una degradación de la liga. Fíjese que, durante los 90, con Boca Juniors nos hemos hecho una panzada", analizó al respecto de la actual estructura del fútbol argentino.

Las declaraciones y la confesión acerca de su sentimiento "bostero" no son inocentes. Se sabe que el economista y su espacio político tienen intenciones de sumarse a las listas de Andrés Ibarra, el hombre de Macri en la institución deportiva. Aunque, para hacerlo, esperarían que pase el 22 de octubre y termine la discusión respecto de la Casa Rosada. La voluntad de los dirigentes porteños de LLA Ramiro Marra, Eugenio Casielles y Oscar Zago, serían incorporar a los suyos en la lista macrista que buscará recuperar el club tras la gestión riquelmista.

Su punta de lanza sería Edgardo Alifraco, presidente del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) porteño, quien estaría haciendo de interlocutor con la otra parte. El dirigente es candidato a legislador porteño en las listas de LLA., además de haber integrado la comisión directiva del club en otras gestiones. El problema fundamental es que, para conseguirlo, dependen de un triunfo electoral en primera vuelta, ya que las listas de Boca cierran a principios de noviembre y, en caso de ballotage, no lo harían desde el sillón de Rivadavia. Al no tener socios como avales para aportar, su gran apuesta era vender a un Milei presidente para darles el respaldo que les falta, algo que es imposible si no se impone en primera vuelta.