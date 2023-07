Milei y Juan Carlos Blumberg a juicio penal: las candidaturas por 50 mil dólares y el enojo libertario

A la pelea con Viviana Canosa, Javier Milei le sumó un nuevo conflicto a su vida. Es que el líder de la Libertad Avanza confirmó que denunciará a Juan Carlos Blumberg y a todos aquellos ex candidatos de su espacio que aseguraron que vendía espacios en las listas para las elecciones a cambio de dólares. Lo raro es cómo justificó el ingreso de la moneda estadounidense a las arcas de su partido.

"Vamos a iniciar acciones legales contra Blumberg y sobre quienes propagaron estas mentiras. No tienen ninguna prueba y los vamos a denunciar", aseveró el diputado de La Libertad Avanza. ¿El motivo? El falso ingeniero y recordado por ser el papá de Axel Blumberg había dicho en una entrevista: “Hay gente que pagó para entrar al partido de Milei. Pagaron 50 mil dólares por un cargo de concejal y lo más grave es que han hecho un negocio con la política".

Según Blumberg las personas que se encargaban del cobro en dólares eran los armadores del espacio libertario Carlos Kikuchi, Sebastián Pareja y Karina Milei, la hermana del economista. Pero Milei dijo que el enojo de Blumberg es porque “pretendía ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por haber ido a una charla en la Feria del Libro". Y agregó: Los políticos tradicionales desvían el dinero de los impuestos a la campaña, nosotros los cubrimos con nuestros propios gastos. Para cubrir una posición hay que contar con financiamiento. Nosotros no disponemos de otros recursos".

Las denuncias sobre la supuesta venta de candidaturas en la Libertad Avanza no son nuevas. Un ex miembro del partido, Carlos Maslatón también había advertido que había “cobros” porque no tenían recursos para sustentar el financiamiento de la campaña. Unos día después, Blumberg había dicho en una entrevista que había un “negocio” en el partido libertario.

En una entrevista radial, el falso ingeniero dijo: “Hicieron un negocio y llegaron a pedir hasta 50 mil dólares por una candidatura a concejal. En el espacio de Milei empezaron a vender puestos para ser candidatos”. E indignado, sumó más datos: “Aparentemente, el que pedía era Kikuchi, el otro Pareja, y la hermana. Hay gente que pagó hasta US$50.000. Hay que gente que pagó y hasta la usaron”.

Al enterarse de los dichos de Blumberg, Milei había escrito en su cuenta de Twitter: “A ver si se entiende de una vez. En este espacio se queda el que viene a poner (aquí cada uno se banca con la propia). El que quiere venir acá a ver si roba un carguito sale eyectado. Denuncien todo lo que quieran”.

No es la primera vez que Milei es denunciado por supuestos pagos por cargos. Hace unas semanas, Carlos Eguía, ex candidato libertario en Neuquén afirmó que el líder de ultradercha “vende franquicias electorales”. Y dijo en una entrevista: “Me llamaron para pedirme cargos en la Legislatura de Neuquén. Me pidieron los mejores cargos, ya fueron dos o tres o los que pudiera conseguir. Imagínese: yo les dije que ni sé cuánto cobra un legislador provincial y ellos me respondieron que sí saben, que gana entre 600.000 y 700.000 pesos. Yo les pregunté si esas personas eran de Neuquén o si iban a trabajar, y me dijeron que no, por lo que me negué. ‘De ninguna manera’, les respondí, y ahí rompieron la alianza conmigo y fueron a buscar a otro partido”.

Y detalló que el encargado de pedirle los pagos fue Julio Serna, un operador que integra el círculo íntimo de Milei: “Me lo pidió Julio Serna, primero, y después me lo pidieron en una conferencia telefónica que tuvimos Karina Milei, Carlos Kikuchi y yo. Pensé que Karina le iba a decir a Serna: ‘Váyase, ya no trabaja con nosotros’, pero me dijo a mí que era una pavada. Y eso lo tengo grabado”.

A principios de año, la entonces referente de la agrupación juvenil llamada La Generación Libertaria, Mila Zurbriggen, denunció pagos por acomodos dentro del espacio, miles de dólares y hasta sexo a cambio de favores políticos para acceder a puestos en la política. Lo mismo dijo Agustín Pérez, vicepresidente de dicha organización: “Si vos querés ocupar una posición importante en el partido te piden plata. Si querés sacarte una foto con Milei te piden plata, si querés que haga una charla, hay un solo pedido: ‘poné plata’”. ¿La respuesta de Milei? Juicio penal.