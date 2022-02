"Mínimo te quedas sin cel": el tuit clasista y discriminador de un legislador macrista sobre la marcha del 1F

Juan Pablo Arenaza, legislador de Vamos Juntos y ex subsecretario de Vinculación Ciudadana con la Seguridad del Gobierno porteño, estuvo en boca de todos a raíz de un ofensivo y discriminador mensaje que publicó en su cuenta personal de Twitter a raíz de la movilización que se llevó a cabo en los alrededores del Palacio de Tribunales, en la Ciudad de Buenos Aires, contra la Corte Suprema de Justicia.

La marcha, bautizada como el #1F, fue promovida por distintas organizaciones sindicales, sociales, dirigentes y funcionarios del Poder Judicial bajo la consigna "Basta de impunidad". Entre quienes respaldaron la convocatoria estuvieron los ministros de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; de Seguridad, Aníbal Fernández; y el viceministro de Justicia, Juan Martín Menna.

También adhirieron a la protesta la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño; el secretario general de la CGT, Pablo Moyano; y el diputado nacional del Frente de Todos Hugo Yasky, entre otros, en repudio al desempeño de la Corte y sus miembros, en reclamo contra la impunidad y el fin del "lawfare" o la "guerra judicial" con fines políticos.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En ese contexto, Arenaza apuntó contra los asistentes a la Marcha del 1F por la “Democratización de la Justicia” y escribió un tuit discriminador. “Mamita que caripelas en la marcha mínimo te quedas sin cel”, escribió. Lo cierto decenas de internautas cuestionaron el mensaje y apuntaron contra el legislador, acusándolo de "clasista" y de ser "cómplice" del proyecto político que "se está matando por gobernar".

De hecho, una de las respuestas que recibió Arenaza fue la siguiente: "Hay un poco de tuit en tu clasismo. Esas 'caripelas' son del país que tu proyecto político se está matando por gobernar. ¿O pensás que solo gobiernan para gente rubia de ojos claros y casa propia? ¿Bueno, ya vimos para quienes gobernaron de 2015 a 2019, no?"; otro internauta, en cambio, le recordó: “Juan, sos un funcionario público, no un tuitero”.

Mientras que un tercer usuario, indignado y molesto por el comentario del legislador, sentenció: “Estás caripelas nos dejaron sin país, y vos sos cómplice”. A su comentario, le adjuntó una foto de la fiesta de casamiento de la hija de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón a la que asistieron integrantes de Juntos por el Cambio y el vicepresidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz.

La respuesta de Arenaza no se hizo esperar y llegó horas después de su tuit discriminador. "Que lio, Lia cuanta gente burra que agarra para lo carpido. Ahora se hacen los ofendidos los que se robaron las casas populares, los bolsos y la imprenta de billetes. Caraduras, ladris. Mucho periodista horrorizado por un tuit que interpretan como ellos quieren y se callaban la boca con el saqueo son muy berretas", se despachó el legislador.

Cabe recordar que desde Juntos por el Cambio cuestionaron la marcha y calificaron de suma "gravedad institucional" a la escena política. Desde esta alianza, señalaron que la Constitución establece un mecanismo para remover y estimó que este procedimiento "no puede ser sustituido por reclamos facciosos como los que alienta el Gobierno".

Los manifestantes se concentraron en la Plaza Lavalle, sobre la calle Talcahuano al 600, donde hablaba uno de los promotores de la manifestación, el juez del Tribunal Oral Criminal 29, Juan María Ramos Padilla. "Yo me pregunto qué les pasa a los jueces que van a comer con los empresarios a los restaurantes más caros de Buenos Aires. ¿Cuándo van a comer con el pueblo? ¿Cuándo carajo van a atender a la mujer golpeada?", recalcó Ramos Padilla.

Ramos Padilla, amigo personal del ex presidente Raúl Alfonsín, fue uno de los primeros jueces que investigó la disposición final de desaparecidos en cementerios públicos de la provincia de Buenos Aires. El magistrado convocó al acto para que el Poder Judicial "se transforme en un servicio de justicia" y no quede reducido a una "protección a intereses que no son los propios de los argentinos".

Por su parte, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerrutti, aclaró que el Gobierno "no toma postura" respecto a la marcha: "El Gobierno no toma posturas sobre las marchas que organiza ningún sector de la sociedad, ni ningún sector político ni social. Forman parte del derecho a expresarse de los diferentes sectores de la sociedad y no son temas sobre los que tenga que opinar el Gobierno", dijo.

Arenaza fue elegido legislador en las elecciones del año pasado y forma parte del ala que conduce la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. Sin ir más lejos, en diciembre de 2021 participó de la apertura de un local partidario en la Comuna 7 afín a la ex ministra de seguridad. “Nosotros vamos a trabajar dos temas principales, una es la candidatura en la Ciudad para Jefatura de Gobierno y la otra es el armado de la ciudad", aseguró por aquel entonces.