Morales acusó a Macri de hacerle "mucho daño" a JxC y le respondió: "Hay un liberalismo contagioso”

Cuando parecía que la interna dentro de Juntos por el Cambio había cesado, al menos hasta el fin de las elecciones, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales sumó un nuevo capítulo y apuntó contra Mauricio Macri luego de que el ex presideste cuestionara al radicalismo: "Después de las PASO, con tanta alabanza a (Javier) Milei, Macri le ha hecho mucho daño a Juntos por el Cambio".

Recordemos que el ex mandatario había salido a criticar a los cuatro legisladores del bloque de la UCR por haberle dado el quórum para que se trate en el Congreso la Ley de Impuesto a las Ganancias impulsada por Sergio Massa (candidato a Presidente y Ministro de Economía). Por ese “detallito” político, Macri salió a buscar roña: “El populismo es muy contagioso”, dijo y la dejó picando” para que cualquier candidato de su espacio político agarre la pelotita.

Y así fue, Morales salió al cruce y con su mano de plomo dijo: “Creo que después de las PASO, con tanta alabanza a Milei, Macri le ha hecho mucho daño a Juntos por el Cambio”. Al segundo siguiente, usó su mano de lana: “Ahora se ha calmado un poco, se ha ordenado bastante y espero que trabaje y apoye decididamente”. Contundente pero seguro de sí mismo, Morales tomó partido.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En cuanto a las palabras del ex Presidente acotó muy picante: “El problema no está en el radicalismo. El radicalismo lo único que ha hecho es levantar a Patricia, está bueno que la haya empezado a acompañar”. Lo dijo tras los contundentes festejos de la gobernación recién ganada de Alfredo Cornejo en Mendoza.

“Se ha moderado en los últimos tiempos. La única manera de aportar es que no deje dudas de que la candidata es Patricia (Bullrich) y no la posibilidad de Milei”, dijo el gobernador norteño para que no quepa ninguna duda. Atrás quedó la histórica foto de los candidatos abrazados ya las risotadas.

Morales se tenía una bombita guardada para Macri y no dudó en estallarla: “Yo también diría que hay un liberalismo extremo contagioso, y nos hace daño”, ¡durísimo! Continuó: “Nos hace daño. Desperfila a Juntos por el Cambio. Pero bueno, hay que enfocarse en la elección, en fortalecernos y trabajar decididamente para que Patricia sea la próxima Presidenta”.

A poco menos de un mes para las generales del 22 de octubre, Morales aseguró que Patricia Bullrich "está competitiva", con "más firmeza que nunca y decidida a encarar un proceso contundente en todo el país", y que observa un fuerte potencial del espacio. "Las encuestas han fracasado, vemos un fuerte potencial, no es casual el triunfo del radicalismo en los distintos frentes, construyendo a Juntos por el Cambio y eso marca una vigencia del espacio", dijo.

Y siguió: "Veo a Patricia con más firmeza que nunca y decidida a encarar un proceso contundente en todo el país". Además, en alusión a las propuestas de Milei, sostuvo: "Nuestra premisa es lograr un cambio que sea posible, no un salto al vacío. Hay que tener cuidado con esos cantos de sirena del cambio de todo para que no cambie nada. Versiones de medidas que se proponen que son difíciles de implementar. Hay mucha mentira, es importante que pensemos tranquilamente el voto. Falta, la gente va a empezar a pensar definitivamente, así que estamos muy conformes con el trabajo que estamos haciendo", expresó.

Por último, reveló que Horacio Rodríguez Larreta se encuentra de buen ánimo a pesar de haber perdido la interna del espacio y trabajando para que Juntos por el Cambio consiga un lugar en el balotaje. "Está enfocado, ayudando, pero la conducción del marco de campaña está en el equipo de Patricia. Veo muy buena energía", cerró.

No caben dudas: Morales está con Bullrich

Ocho escuelas rurales inaugurará Morales y estará acompañado por Bullrich, la defendida máxima del espacio de Juntos por el Cambio. Desde muy tempranito a la mañana del 25 de septiembre, más precisamente e las 9.30 se le dará la bienvenida a la candidata presidencial junto a un grupo de referentes de Frente Cambia Jujuy (Juntos por el Cambio) y del PRO, entre ellos Carlos Sadir (actual gobernador jujeño).

Será al mediodía el momento clave de la gestión macrista en Jujuy por la inauguración de las escuelas en El Toro, Miyuyoc, Cianzo, Puesto del Marqués, Pastos Chicos, La Intermedia y el IES Nº 3 de Súsques. Sin embargo la gira terminará en la jornada del martes 26 de septiembre con un acto que promete ser multitudinario en el Club Atlético San Pedro donde, acompañada por Morales buscarán revertir el triste resultado en las urnas en las elecciones pasadas.

Es que, para las elecciones presidenciales, el partido de La libertad Avanza (Javier Milei), arrasó con un 39,8%; muy por encima del 23,8% que sumó Juntos por el Cambio.