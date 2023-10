Morales contraatacó a Macri: “Es el responsable de la derrota de Juntos por el Cambio”

Gerardo Morales se mostró absolutamente devastado por el accionar de Patricia Bullrich y Luis Petri de anunciar un acuerdo con el espacio de Javier Milei, lo que generó una catarata de conferencias de prensa por parte de diferentes actores del espacio político y se llevó el repudio de más de uno en las redes sociales.

Los días corrieron y el enojo de el gobernador de la provincia de Jujuy no cesa, de hecho, se acrecienta a cada minuto que pasa, debido a que él tenía otra expectativa de espacio, con mayor unidad entre los dirigentes y no una traición por parte del expresidente Mauricio Macri, quien fue el que orquestó el lobby desde las sombras.

Así lo expresó Morales en diálogo con Radio 10, donde resaltó además que el espacio se rompió por completo y que el único culpable tiene nombre y apellido: “Había otras expectativas, pero se trabajó también para esta situación. Mauricio Macri es el responsable de la gran derrota de 'Juntos por el Cambio' y de romper las posibilidades de un gobierno de 'Juntos por el Cambio' ha hecho campaña antes de la PASO por Milei, esa noche, cuando Patricia y todo un equipo nos estábamos acomodando para ver cómo encarábamos, saliendo segundos, la etapa que que venía para octubre, reivindicando a Milei”, se lamentó.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

El dirigente político de Jujuy aseguró que la situación en la Argentina es por demás compleja y que era necesario hacer una autocrítica antes de apresurar cualquier movimiento, pero que, definitivamente, hacer campaña para Javier Milei no estaba entre sus planes. “Macri siguió haciendo campaña por Milei; me parece bien que ya ponga la cara y hable”, sentenció.

"Lo que ha hecho es tremendo, le ha hecho un gran daño a 'Juntos por el Cambio' y nos ha puesto en una situación de dos alternativas que no son las mejores, que no queríamos, hemos trabajado por otra por otra propuesta' pero el gran responsable acá tiene nombre y apellido, creo está feliz en este escenario, es lo que quería, no sé cómo van a compatibilizar la libre venta de órganos, de armas, y me pasaban un informe que en Estados Unidos, este año solo, hubo quinientos ataques con armas en escuelas, en instituciones, a personas, quinientos. El último hace cuarenta y ocho horas, pero ya llevan quinientos en este año”, dijo Morales, al ser consultado por las decisiones que fueron tomadas por el Pro en una “mesa chica”, donde no participaron el resto de los dirigentes políticos.

En este mismo sentido, el gobernador insistió en que la privatización de la educación pública, de la salud y la venta de armas no es parte de lo que merece hoy la Argentina. Además, opinó que se trata de una incompatibilidad genética con lo que significa Juntos por el Cambio y en particular, con el radicalismo.

Al ser consultado por la posibilidad de “jugar a favor de Sergio Massa”, Morales se puso firme: "Eso no es verdad, nosotros hemos definido ya una posición institucional del radicalismo, de prescindencia institucional del partido, lo hemos comunicado. También dejemos la hipocresía de lado, Mauricio arregló todas las leyes que pudo con Massa, arreglaron en la Provincia de Buenos Aires, hasta el 2019, todo lo que pudieron. Hay mucha hipocresía dando vuelta”, expresó.

"El rol de Patricia es indigno, de una gran indignidad, es indigna su posición, lamento mucho esto que está pasando, pero nosotros seguimos reafirmando porque tenemos mucho que hacer, tenemos diez gobernaciones, tenemos un capital político, mucho capital político”, dijo el dirigente de la UCR, recordando el accionar de la presidenta del Pro y su show en TN donde se abrazaba al líder libertario, después de aclarar que le había retirado la denuncia penal por los agravios que recibió tan sólo hace días atrás.

Según Morales, los dirigentes políticos, aunque piensen distinto, tienen que tener lazos comunicativos entre sí porque “de eso se trata la política” y respaldó a Horacio Rodríguez Larreta, al recordar que esa fue su postura durante toda su campaña cuando tenía intenciones de ser presidente.

Analizando el rumbo del país, Morales se lamentó: “A mí me parece que viene otra etapa. A nosotros la gente nos puso en el rol de opositor, no nos puso en otro lugar, lo incompatible con nosotros y un acercamiento al gobierno es el kirchnerismo, ahí tenemos muchos problemas”, aseguró y luego remarcó que: "Lo que nosotros no aceptamos es que el país salte al vacío con Milei. Es el retroceso institucional republicano para la República Argentina, la verdad que es un salto al vacío, nosotros no tenemos nada que hacer, es nuestro límite”.