Morales le respondió con todo a Carrió y a Macri: "Hay quienes arengan el 'cuanto peor, mejor'"

Después del intempestivo regreso de Elisa Carrió a la arena mediática, en el que apuntó duro contra un sector de Juntos por el Cambio, Gerardo Morales salió al cruce de las declaraciones, apuntó contra el presunto aval que le habría dado Mauricio Macri, habló de denuncias "unilaterales" y denunció: "Hay quienes quieren que todo fracase y que arengan el cuanto peor mejor".

"Yo la quiero mucho a Lilita, pero creo que no es ese el camino. No está bien descalificar a los dirigentes de Juntos por el Cambio. El trabajo que tenemos que hacer para el país es unir Juntos por el Cambio con responsabilidad, trabajar en un programa de Gobierno", aseguró el gobernador de Jujuy en diálogo con Argenzuela.

El gobernador radical reconoció que las declaraciones de Carrió no sólo dinamitaron los vínculos internos en la fuerza opositora, sino que también los obligó a posponer agenda. "Si Lilita tiene sospechas las tiene que hablar hacia adentro, pero no generar acusaciones o descalificaciones que no contribuyen a nada. La gente está muy mal. Ve la pelea del Frente de Todos, después que nos peleamos nosotros también. No es el camino a transitar en momentos en los que la gente quiere que los problemas se resuelvan".

Consultado sobre si hubo algún llamado de atención interno hacia Carrió por parte de Juntos por el Cambio, Morales anticipó: "No, todavía. La semana que viene tendremos una reunión en donde hablaremos de esta situación y de cómo ordenar el trabajo; y cómo evitar este tipo de peleas, que no sirven para nada. Es necesaria esa reunión, hay que hablar de este tema".

"¿No le llamó la atención que repartió para todos lados y no se salvó nadie, salvo Macri? Hasta con la vida privada de los dirigentes se metió. ¿Siente que salió a hablar como vocera de cierto pensamiento de Mauricio Macri?", indagó Jorge Rial. "Muchos en el espacio piensan que ha habido un aval de Mauricio en esto, pero no me consta. Será un tema que también hablaremos. Habrá visto que Lilita es bastante unilateral cuando 'reparte'. A algunos sí y a otros no".

"Esto nos daña. Somos oposición, estamos trabajando un plan de gobierno y tenemos que enfocarnos en los proyectos en el Congreso. La gente está muy mal como para que nos sumemos a la pelea tan dura que se ve en el Gobierno", advirtió, y sumó: "La expectativa que tenemos todos es que la economía se estabilice, pero hay quienes quieren el fracaso de todo; cuanto peor mejor. Yo no lo comparto".

Morales también habló del "fantasma de incorporar a Sergio Massa a Juntos por el Cambio": "Él pertenece al Frente de todos. Eso no lo plantea ningún dirigente de nuestra fuerza. Pero también creo que si se le cruzan palos al nuevo ministro de Economía obviamente no va a poder resolver la situación. Es un tema de responsabilidad. La gente está mal y necesita que algo se estabilice, sino cada vez pierde más. No se construye política así".

"Hay que bancar la institucionalidad gobierne quien gobierne, es una regla democrática. Pero ahora, algunos piensan 'si está al comando otro, que le vaya mal todo'. No es así la cosa. Más allá de que en mi opinión los tiempos se le van a ir acabando a Massa y tendrá que tomar decisiones", sumó.