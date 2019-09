Morales Solá: "Dejá los dólares en el banco para que no los roben el chofer o la mucama"

El periodista Joaquín Morales Solá recomendó a los ahorristas que dejen sus dólares en el banco. Lo curioso no es la recomendación en sí misma, sino la argumentación que empleó para ello. En su programa "Desde el llano", el periodista se mostró sorprendido porque "la gente hacía cola para sacar sus ahorros en los bancos". En una argumentación insólita y discriminatoria, Morales Solá defendió la permanencia de los ahorros en los bancos, incluso aunque estos decidieran unilateralmente quedárselos por unos años. "Yo les digo: El banco por lo menos se queda con los dólares y le va a dar un bono a cinco años. El ladrón cuando se los robe no se lo va a devolver nunca. Yo creo que dentro de algún tiempo muchos argentinos van a decir No, es preferible tener los dólares en una caja de ahorro que en la casa y que algún día alguien se entere: una mucama, un chofer o un taxista o lo que fuere, lo distribuye y termina en manos de un ladrón", expresó.

Mirá el video