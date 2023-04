Moreau criticó a algunos funcionarios de la Casa Rosada: “Déjense de joder con las operaciones”

El Gobierno volvió a protagonizar un papelón nacional que incluyó a varios funcionarios muy importantes que rodean al presidente Alberto Fernández. Entre los más criticados se encuentran el ahora ex jefe de asesores, Antonio Aracre, y la portavoz Gabriela Cerruti. En ese contexto, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, criticó a cierto sector del Frente de Todos por realizar “operaciones” contra el ministro de Economía, Sergio Massa.

En una entrevista, Moreau, referente del Frente Renovador, afirmó: “En estos momentos hay que dejarse de joder con estas especulaciones y operaciones y ponerse a trabajar”. Y agregó, sin medias tintas: “Hablo de la Casa Rosada, claramente. Uno tiene que poder decir en off lo que dice en on. Se construyen off para no decir las cosas en on. Le hace daño a todos los argentinos.”, agregó Moreau, en diálogo con CNN Radio, y sumó tensión interna con el sector del Gobierno que responde al Presidente.

En el mismo contexto, Malena Galmarini, titular de AYSA y esposa de Sergio Massa, retuiteó un mensaje en redes sociales que tenía como destinatario tanto a Aracre, a Cerruti y, por supuesto, al resto de las altas esferas del Gobierno: “Massa se queda hasta el final, porque el final es cuando se vaya Massa”. El tuit pertenecía al economista y operador bursátil, Alejandro Kowalczu y fue replicado por Galmarini.

La historia de la operación contra Massa comenzó durante el mediodía del jueves, que elevó el dólar ilegal, también llamado blue, a 420 pesos, y circuló por todos los ministerios: el rumor afirmaba que Massa se iba. En realidad, Aracre le había presentado un proyecto económico al Presidente para hacerse cargo de la Economía. Como Fernández lo mandó a hablar con Massa, el plan fue filtrado a parte de la prensa y en el medio, el dólar se disparó para perjudicar a la economía nacional. Finalmente, quien presentó su renuncia cerca de las 20 horas fue el jefe de Asesores del Presidente, Aracre, que había sido nombrado el 4 de febrero en ese puesto.

“A raíz de los rumores que circularon desde anoche y a los efectos de desactivar cualquier operación tendiente a intranquilizar los mercados le he presentado al Presidente mi renuncia indeclinable como Jefe de Asesores de manera inmediata”, escribió en sus redes sociales.

En medio de la ola de rumores y la operación con el dólar ilegal por parte de grupos de poder, el periodista Leandro Renou tuiteó: “Parece q volvió la novela del off en el oficialismo. Altísimas fuentes confirman q Rosada filtro la siguiente info, q junto con la demora en la política de tasas del Bcra, generaron impacto y nervioso en mercado cambiario. La filtración off es que el Presidente habría pensado en q el ex ceo d Syngenta y actual jefe de Asesores de Alberto Fernández, Antonio Aracre, fuera a Economía en lugar de Massa. X ahora, todos lo desmienten. Massa aún no hablo con el Presidente del tema”.

Y agregó: “Es cierto, además, q las demoras en ingreso d dólar agro le quitan espalda al Bcra y no menos cierto es q en año electoral es natural q haya presiones sobre el blue. Cerca d Massa niegan cualquier tipo d movimiento”. Enseguida, la portavoz presidencial tomó la posta y salió a desmentirlo. Por supuesto, como siempre, le pifió. “Hola Leandro, desconozco cuáles serían las altísimas fuentes porque no es ninguno de los altísimos funcionarios a los que consulté. Pero en la Casa Rosada ni filtramos ni desmentimos inventos periodísticos. Más allá de la novela que algunos medios crean...”, escribió Cerruti. Horas después, Aracre denunció y el dólar se había ido por las nubes. La operación contra Massa había sido un desastre.

Sobre esto, Galmarini había hablado hace más de un mes: “Las operaciones políticas nunca gustan, los off nunca gustan; y cuando vos sabés de dónde vienen, uno tiene derecho a enojarse. Las críticas. vienen desde la Casa Rosada”. Y finalizó: “No tengo alma de vigilante, así que cada uno sabrá qué hizo. Además entiendo que Sergio se los dijo también porque no es especulador, no es ese ventajero que quisieron hacer creer. Va, se sienta y te dice las cosas”.