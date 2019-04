El ex secretario de Comercio Guillermo Moreno rechazó con dureza el paquete de medidas económicas y sociales que anunció esta mañana el gobierno y que incluye el congelamiento en los precios de 60 productos de la canasta básica alimenticia. “Mientras esté Macri, siempre mañana va a ser peor que hoy”, afirmó en declaraciones a BigBang. Además, pidió un “acuerdo de unidad nacional” y disparó: “Yo deseo que termine hoy el gobierno de Macri”.

- ¿Qué opinión te merecen los anuncios realizados por el gobierno?

-Cuando un gobierno administra la República con un déficit fiscal superior al de (Raúl) Alfonsín cuando tuvo que renunciar a su mandato, que tenía 12 puntos respecto del PBI y este ya tiene 13; y cuando generó un déficit del sector externo idéntico al que tenía (Fernando) De la Rúa cuando se tuvo que ir, no tiene posibilidad de tomar ninguna decisión. Hay que dar vuelta la página, este es el peor gobierno de la historia Argentina.

- Se habla de control de precios. Una de las políticas que adoptaste como secretario de Comercio era poner el foco en las grandes cadenas para que a los comerciantes no se les fuera la mano con los aumentos. ¿Pensás que esto que anuncia el gobierno es real o crees que se va a ir de las manos?

No, yo pienso que es una estupidez. Es un imbécil, un vago, un ignorante. Con 13 puntos de déficit fiscal no pueden tomar decisiones. No se puede administrar la Argentina con 13 puntos de déficit fiscal en términos del PBI y seis puntos de déficit del sector externo. No se puede hacer nada. Se tienen que ir. No hay ninguna posibilidad de hacer política económica con este desequilibrio, sólo un imbécil puede llevar el país al lugar al que va. Mientras esté Macri mañana va a ser peor que hoy.

- ¿Qué pensás que va a pasar con la economía de acá a las elecciones?

Yo deseo que termine hoy el gobierno de Macri. Yo quiero que termine en un acuerdo de unidad nacional entre los radicales y los peronistas, que los radicales se vayan de Cambiemos, que hagamos un gobierno de unidad nacional con los radicales, los peronistas, los socialistas, algún marxista suelto, un desarrollista. Todos en un gobierno de unidad nacional para ponerle piso al desastre que hizo este muchacho.

- ¿Qué análisis hacés de lo que se ve en los comercios y en las góndolas de los supermercados?

La construcción de un precio de venta al público es a partir de la cadena de producción y comercialización en una relación con los costos y el mercado al que se aplica. Los costos tienen componentes fijos y variables, que son los que directamente se aplican en el bien o servicio que se ofrece al público, como el insumo necesario para producir un caramelo. Hay un costo fijo que va al margen de los productos que se venden, como la nómina salarial o el ABL e impuestos que son fijos. Se vendan 10 o mil, la nómina salarial no cambia. Cuando el gobierno inicia la última etapa de esta política demencial, las empresas decidieron hacer promociones, porque decidieron absorber los costos fijos. Está claro que las empresas ahora están defendiendo el stock, la inflación es producto del incremento de costos por el precio pleno que tiene que pagar el consumidor por los costos fijos aplicados a las unidades vendidas. Las empresas hoy están en el dilema de ofrecer a precios plenos o quebrar. Esto que están haciendo es marginal. La carne que ofrece el gobierno al público es menos del 0,3 % que come el pueblo argentino, eso no es una medida.