Moyano fulminó a Bullrich: "Cuando era ministra de Trabajo de De la Rúa le rebajó los salarios a los jubilados"

El secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, le puso un nuevo apodo a la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, llamándola ‘Pinocheta’ y afirmó que iba a sacar todos los derechos de los trabajadores si asume al gobierno.

Al ser consultado si iba a realizar una manifestación en el supuesto caso que Javier Milei intente modificar los derechos de los trabajadores, afirmó: “Es una cuestión de sentido común. Igual que si viene la señora, la Pinocheta, perdón, Bullrich, no cierto. Va a pasar lo mismo”. El comentario en referencia al dictador chileno Augusto Pinochet surgió en el contexto de los 50 años del golpe al presidente Salvador Allende.

En diálogo con El Destape Sin Fin, fue consultado sobre un supuesto acuerdo entre el candidato libertario Javier Milei que se afirmaba que el sindicalista le iba a ‘garantizar’ la calle en caso de que asuma la presidencia, aclaró: “¿De qué calle está hablando? Nunca hablé con él. Estuvo en la última movilización que hice el 21 de febrero del 2018 para decirle a Macri que no teníamos miedo”.

Con respecto a los derechos de los trabajadores, Moyano afirmó que Bullrich los iba a eliminar y señaló que “los que estamos grandes vamos a luchar siempre y los jóvenes lo mismo”. Además, aseguró: “Se trata de la dignidad del trabajador. Ellos lo toman como algo común, esta gente, fundamentalmente Bullrich que tiene como objetivo atacar a los Moyano”.

En la misma línea, destacó: “Me acuerdo que cuando era ministra de Trabajo de De la Rúa le rebajó los salarios a los jubilados y me atacaba a mí”. Asimismo, sostuvo: “Hace 30 años le pagamos el sueldo a esta señora, no vive gratis, cobra el sueldo del Estado permanentemente. Encima quiere sacarle los derechos a los trabajadores. Son personajes que no llegan a la gente”.

Al final, el sindicalista expuso su apoyo al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa: “Es el hombre indicado para conducir los destinos del país”. Por otro lado, presentó un escenario optimista para el ministro de Economía en las elecciones presidenciales: “Tengo la tranquilidad de que el gobierno lo va a asumir Massa porque ha prometido y cumplido”.

“Tiene la suficiente capacidad para sacarlo adelante y con el apoyo mayoritario del pueblo, el país va a salir adelante”, concluyó. Hace unos días atrás, la candidata de Juntos por el Cambio salió al cruce contra el sindicalista afirmando que iba a ser “el primero en ser detenido”. Moyano había declarado en Hagamos Algo con Esto que si despedían a trabajadores o cierran empresas iba a haber resistencia: “No quiero que haya violencia, pero sí movilización en las calles. Violencia va a ser sacarle derechos a los trabajadores”.

Ante un eventual gobierno de Bullrich o Milei, el sindicalista afirmó: “Voy a ser el primero en estar en la calle contra estas políticas de derecha”.

Ante estos dichos, Bullrich le contestó a través de sus redes sociales: “A mí no me amenaces, Moyano. Vos vas a ser el primero en ser detenido cuando violes la ley. Nosotros vamos a crear trabajo. No como ustedes, extorsionadores que conviven con ocho millones de trabajadores en negro y no les importa nada”.