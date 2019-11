Mucho golf y poca rosca: las definiciones de Macri en el fin de semana largo en un exclusivo country cordobés

Poco golf y mucha rosca. Mauricio Macri había pedido, y prometido, que no hablaría de política; no quería que le pregunten sobre lo que sería su futuro después del 10 de diciembre y sólo apuntaba a distenderse el fin de semana largo en el exclusivo nuevo campo de golf El Terrón. Allí dejó dos definiciones clave sobre su futuro. La primera que no tiene pensado alejarse de la política y la segunda que volverá el año que viene con una serie de propuestas.

Rodeado de la clase alta de Córdoba, e invitado personalmente por el dueño de ese country, Germán Tagle, que es dueño también de la principal cadena de concesionarias de autos en la provincia, Macri deslizó que tiene pensado seguir inmerso en la política y dio detalles de lo que será su equipo de asesores que elaborará propuestas para confrotar directamente con el presidente electo, Alberto Fernández.

"No tengo pensador irme a ningún lado", dijo en una de las comidas junto a un reducido grupo al que le confesó que les gustaría quedarse para siempre en Villa Allende.

A lo largo de varias recorridas de 18 hoyos, y dos comidas de no más de 30 personas Macri dejó la sensación, para los presentes, de un presidente cansado. Abocado al golf, ganó todos los encuentros que jugó, ponderó la labor que tuvo como jefe de campaña el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, quien además hacía poco había estado con los encargados de la logística y fiscalización en la zona. Desde desde que asumió como presidente, Macri visitó 25 veces la provincia en la cual en las últimas elecciones logró el 61% de los votos.

De la partida también estuvo el ex golfista internacional e intendente de Villa Allende, Eduardo “Gato” Romero. Junto a ellos también estuvo el mencionado Tagle junto a su hermano. Antes de la llegada de Macri en el country se anunciaron fuertes medidas de seguridad que se cumplieron a raja tabla. "La verdad que juega muy bien", remarcó uno de los que vio en acción al jefe de Estado.

Tal y como publicó Perfil, Macri tiene pensado mantener un reducido grupo de asesores de cara a lo que será el post macrismo. Entre ellos estará el mencionado Dietrich, el vicejefe de Gabinete, Andrés Ibarra, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el jefe de asesores de Presidencia, José Torello, el vocero histórico de Macri, Iván Pavlosky, y el secretario General de la Presidencia, Fernando De Andreis.

Historia de El Terrón

El country El Terrón tiene una particularidad según cuentan en Villa Allende. No es un lugar de nuevos ricos y sólo esta reservado para la clase alta tradicional de Córdoba. Por eso el Terrón es considerado el más exclusivo de la provincia. “En ese country no juega cualquiera, no les interesa que vaya alguien y pague para jugar. No es una cuestión de plata”, explican. El modelo es similar al de Augusta en los Estados Unidos.