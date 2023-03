Mucho humo pero poco compromiso: los senadores de Juntos por el Cambio no votaron la Ley Lucio, ni la de Alcohol Cero

Todo lo que había que prevenir, sucedió. La primera sesión ordinaria del año en el Senado de la Nación, terminó siendo un escándalo. Gritos dentro del recinto, voces desgarradoras en la calle, enojos, escapadas y lo peor de todo, la negativa para la Ley Lucio y la Ley de Alcohol Cero, entre otras. Pero los senadores de Juntos por el Cambio, que supieron hacer campaña con ambas, decidieron no trabajar.

El repertorio de la sesión incluía, además de la Ley Lucio, alcohol cero, anulación del requisito de fe de vida para jubilados, cardiopatías congénitas, Eliminación de la fecha de vencimiento en los Certificados Únicos de Discapacidad: una medida que beneficia a más de 3 millones de personas y, para esto, el miércoles en Labor Parlamentaria se pactó de qué manera se iban a tratar y en qué orden.

El problema comenzó cuando, en la apertura de la sesión, el jefe de la bancada de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, pidió la postergación para una sesión especial el 13 de abril de ese tema y de otros que también estaban incluidos en el temario. Pero, desde el Frente de Todos, se opusieron a esa decisión con la idea de que finalmente se traten los proyectos agendados, rechazando así lo impuesto por Cornejo.

La discusión, de un lado y del otro no llegaba a su fin, ya que ninguno daba el brazo a torcer, por lo cual la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma propuso una votación para alterar el reglamento y así poder ponerse de acuerdo, pero tampoco tuvo una solución, así que culminó con el abandono del recinto por parte de la totalidad de los bloques de Juntos por el Cambio y de Unidad Federal.

Era un día muy esperado para todos, pero principalmente para los familiares de Lucio que viajaron al Senado para estar presentes en el momento en que se iba a dictar la ley para que ningún niño tenga que sufrir lo que sufrió él. Por eso es que, mientras abandonaban el lugar, pedían a los gritos que “no se vayan”.

Minutos más tardes, Ramón Dupuy, abuelo de Lucio, habló con los periodistas que se encontraban en el lugar pidiéndoles por favor a los senadores que intenten revertir la situación y pensar en todos los que necesitan que exista esa ley para cuidar las infancias.

“Pido por favor que la aprueben, están jugando con los sentimientos de un niño muerto de cinco años y de muchos chicos que están realmente necesitándola. Nos pone muy tristes, hicimos 640 kilómetros para llevarnos las manos vacías, lamentablemente por juego de la política que no tendría que haber en esto, que es la niñez, lamentablemente nos vamos con mi señora muy amargados, muy tristes”, manifestó Dupuy.

“Esta ley cambiaría que no sigan matando a las criaturas, que no los sigan maltratando y vulnerando su derecho. Tendría que haber sido aprobada hoy. Nosotros vinimos con la ilusión de llevarnos la ley. El compromiso estaba. La palabra estaba. No sé qué pasó que se levantaron y se fueron. No sé si es la oposición o no sé qué pasó, pero nosotros a Lucio nunca lo politizamos, no tiene bandera política. No tiene ideología porque mi nieto no sabía votar, no sabía pensar en política”, aseguró Ramón.

“Al sector de la política les diría que reflexionen. Estábamos peleando por la vida de niños. Son el futuro de Argentina”, sentenció.

Con la voz quebrada, quien también dijo presente fue Silvia, la abuela del nene asesinado en La Pampa. “Siempre dije que mi nieto no tiene bandera política y pasó esto. La verdad es que estoy muy triste, estamos luchando por los chicos. Hace un año y cuatro meses que estamos luchando por la ley y esta es la sensación. Mi nieto no tiene ni tenía bandera política, no debería haber pasado lo que pasó hoy”, afirmó.

“No hablamos con nadie de la oposición. Les diría que tendrían que pensar en los chicos, que esta es la lucha, nosotros a Lucio lo perdimos por responsabilidades de muchas instituciones y estamos luchando para protegerlos. A Lucio no lo tenemos pero seguimos luchando por los chicos que quedan”, concluyó.

La indignación no pasó solo por la familia de la víctima, sino también por los senadores que estaban presentes y que se quedaron a la espera de poder votar por las leyes que estaban dentro del temario. Por ello, fue el senador Daniel Bensusán, parte del Frente de Todos, quien manifestó todo su enojo y el dolor de no haber podido terminar de manera correcta la sesión.

“Hoy era la primera sesión que se iba a llevar adelante en el año y lamentablemente dejaron el recinto sin quorum. La gente nos eligió para legislar, no podemos dejar de sentarnos a debatir y discutir temas tan importantes como es este plan federal de capacitación para los derechos de los niños y adolescentes. Lamentablemente, este hecho aberrante, que fue el crimen de Lucio, ocurrió en La Pampa y hoy teníamos la oportunidad desde el senado de La Nación de darle una herramienta más al Estado, no sólo los agentes del estado Nacional sino provinciales, municipales, las organizaciones, pudieran capacitarse y sobre todo prever inmediatamente cuando hay alguna vulneración de los derechos que sufren nuestras infancias”, indicó.

Sobre lo ocurrido con los senadores de Juntos por el Cambio, amplió: “Se sentaron a decir ‘nosotros queremos tratar estas leyes’, estaba la Ley Lucio, si no querían tratar alguna otra, se hubieran quedado, hubieran votado en contra de las leyes que no querían sancionar y se hubieran quedado para el momento que se trataba la Ley Lucio, Alcohol Cero, la Ley de Cardiopatías, la Ley del certificado único de discapacidad, un montón de leyes que hoy la sociedad necesita”.

Por otro lado, el ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, se mostró indignado a través de su cuenta oficial en Twitter por lo sucedido en la cámara de senadores, que culminó, también, sin la aprobación de la ley Alcohol Cero.

"Lamentamos que los Senadores de Juntos por el Cambio hayan impedido la aprobación de la ley de Alcohol Cero, una herramienta indispensable para salvar vidas en nuestras rutas todos los días. Queremos trabajar para disminuir la siniestralidad y hoy perdimos una gran oportunidad.", expresó.

"Las y los Senadores conocen bien los datos. Saben que en 1 de cada 4 muertes viales está presente el alcohol. También saben que en las 13 provincias y 54 municipios donde rige alcohol cero, la mortalidad bajó entre un 15.8%, como en Rio Negro, hasta un 37.1% como en Jujuy.", concluyó Giuliano.