Multaron a Edesur, sigue el acampe piquetero y el Evita lanzó su partido: las claves del día

Gran Hermano: Camila recibió una fulminante e irá a placa con Nacho, Julieta, la Tora y Daniela

El míercoles fue día de nominación en Gran Hermano, y quedaron en placa cinco de los siete hermanitos que todavía están en juego para ganarse los 15 millones de pesos y la casa prefabricada. Además, en una jugada muy poco entendible, Julieta Poggio le hizo la fulminante a Camila Lattanzio.

Los nominados de esta semana son Juan Ignacio "Nacho" Castañares Puente, Daniela Celis, Lucila Belén "la Tora" Villar, Julieta y Camila.

La decisión de fulminar a su compañera fue fundamentada por la autora: "La nomino a Camila porque no me cierra su juego y porque ya me avisaron de afuera que me había traicionado. Una vez está bien, pero ya dos veces que me lo digan, no".

La jugada no fue muy bien entendida por los fanáticos y los espectadores, quienes en las redes sociales la juzgaron por haber sido, como mínimo, apresurada, ya que todavía podía hacerla una vez que hayan quedado definidas las nominaciones,