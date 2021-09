Murió el ex juez Norberto Oyarbide: su último mes en terapia intensiva, tras dar positivo de Covid

El ex juez federal Norberto Oyarbide murió a los 70 años, después de permanecer casi dos meses internado en el Instituto Otamendi tras haber dado positivo de Covid-19 en el mes de julio. Debió ser intubado e inducido a un coma por la neumonía bilateral que desarrolló pocos días después del diagnóstico. Según sus propios familiares, el contagio se pudo haber dado el pasado 22 de junio, cuando el ex juez realizó un almuerzo con amigos para celebrar su cumpleaños.

Oyarbide había renunciado en abril del 2016 a su cargo en los tribunales de Comodoro Py, luego de 21 años a cargo del juzgado en lo Criminal y Correccional Federal 5, cuando fue citado por el Consejo de la Magistratura en el marco de la denuncia realizada en su contra por mal desempeño por parte de los diputados radicales Manuel Garrido, Mario Negri y José Cano.

"Jamás tuve ningún tipo de presión. Me voy porque todo en la vida tiene un principio y un final, necesito otras cosas para mi vida", aseguró luego de la reunión que mantuvo con el entonces ministro de Justicia y Derechos Humanos de Mauricio Macri, Germán Garavano; y el secretario Santiago Otamendi.

Con el cambio de Gobierno, el ex juez desembarcó como columnista en el programa de radio del Coco Silly y cargó contra el ex presidente. "Macri no me compró porque yo no cotizo en Bolsa, pero tuvo intención directa de hacerlo", denunció, al tiempo que profundizó: "Me pidió que me inhiba en sus casos. Yo tuve la causa de las escuchas ilegales donde él, siendo jefe de Gobierno, utilizó la inteligencia del Estado con (Jaime) Stiuso a la cabeza. Ya siendo presidente no había nadie que se le interpusiera, tenía todo el aparato del Estado para llevar adelante su obra extraordinaria".