Murió Hebe: la contundente y agresiva respuesta de Madres al mensaje de Alberto Fernández

Este domingo, a los 93 años, murió Hebe de Bonafini, la presidenta y cofundadora de la Asociación Madres de Plaza de Mayo y protagonista central de las primeras marchas por la aparición con vida de los 30 mil detenidos desaparecidos secuestrados durante la dictadura cívico militar que se extendió entre 1976 y 1983, un compromiso de lucha que mantuvo hasta el final de su vida.

La encargada de confirmar la triste noticia del fin de semana fue la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner a través de sus redes sociales: "Queridísima Hebe, Madre de Plaza de Mayo, símbolo mundial de la lucha por los Derechos Humanos, orgullo de la Argentina. Dios te llamó en el día de la Soberanía Nacional… no debe ser casualidad. Simplemente gracias y hasta siempre", escribió.

Hebe María Pastor de Bonafini nació en el seno de una familia de trabajadores el 4 de diciembre de 1928, en El Dique, Ensenada, provincia de Buenos Aires. Su vida cambió a sus 48 años, tras la desaparición forzada de sus hijos Jorge y Raúl. A partir de ahí, comenzó un largo camino de militancia que recorrió hasta sus últimos días. Por eso, no es de sorprender las incontables muestras de afecto y cariño que inundaron las redes sociales desde que se supo la noticia.

Incluso, el Gobierno decretó tres días de duelo nacional por el fallecimiento y el propio presidente Alberto Fernández colgó un sentido mensaje en su cuenta de Twitter, el cual fue duramente cuestionado por Asociación Madres de Plaza de Mayo. Con la partida de Hebe de Bonafini perdimos una luchadora incansable. Reclamando verdad y justicia junto a las Madres y Abuelas, enfrentó a los genocidas cuando el sentido común colectivo iba en otra dirección", dijo el jefe de Estado.

Y agregó: "Con enorme cariño y sincero pesar, la despido. Hasta siempre Hebe”. Sin embargo, sorprendió la feroz crítica que llegó minutos después del mensaje del presidente. “Sr Presidente no se perdió nada, el legado de las Madres vive en el pueblo”, comenzó la cuenta oficial de Madres y sostuvo que “relacionar la lucha de nuestra Presidenta con otra organización es un insulto”.

Y añadió, por si hacía falta sentar algún tipo de postura. “Por suerte Hebe hizo público todo lo que pensaba de usted”, completó. La relación entre Alberto y Hebe no estaba pasando su mejor momento. Incluso, terminó de romperse en medio de las negociaciones con el FMI. “Están negociando el hambre de la gente. Estoy disgustada, no sólo porque el Presidente me mintió. Quiero que la gente sepa que no tenemos nada que ver con este acuerdo", había dicho Hebe.

Y sumó: "Jamás permitiríamos que un hombre como Guzmán, que está negociando con el Fondo, lo haga con el hambre del pueblo”. Cuando se firmó el acuerdo con el Fondo, publicó una carta en la que pidió “perdón de rodillas, por no haber logrado convencer al Ejecutivo de no pagar”. Y opinó que era “un mazazo al corazón, no nos escucharon”. Y sin ir más lejos, le pidió a Alberto "que hable lo menos posible porque cada vez que lo hace es una desilusión"

Protagonista de innumerables homenajes y premios en Argentina y en mundo, poco antes de su internación había sido el eje de una muestra fotográfica sobre su vida titulada "Hebe de Bonafini, una madre rev/belada", realizada en el Centro Cultural Kirchner (CCK). La muestra está basada en una selección de fotos basada en el libro "Los Caminos de la Vida", de Ulises Gorini, sobre de la historia de la titular de Madres de Plaza de Mayo y en la presentación la dirigente contó detalles desconocidos de su vida. "Tuve a mis hijos que me enseñaron lo que es la política y yo me olvidé de quién era el día que ellos desaparecieron; nunca más pensé en mi", expresó en ese momento.