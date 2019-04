Murió Ofelia Wilhelm, la madre de Cristina Fernández de Kirchner

La madre de Cristina Fernández de Kirchner murió este viernes por la tarde a los 89 años. Ofelia Wilhelm tenía 89 años y desde hacía meses estaba internada en el Hospital Italiano de La Plata producto de un tumor. La ex presidenta viajará esta medianoche a Cuba para visitar a su hija Florencia, quien realiza en La Habana un tratamiento médico.

Wilhelm se encontraba internada en el Hospital Italiano desde hacía varios meses. Allí fue visitada en varias ocasiones por la ex mandataria, que solía ir a verla por la noche, con el objetivo de que su visita pasara desapercibida. Según confirmaron a BigBang fuentes cercanas a la senadora por Unidad Ciudadana, Cristina no suspenderá el viaje a La Habana, previsto para esta medianoche, luego de ser autorizada por dos tribunales orales y varios juzgados federales para salir del país entre el 20 y el 30 de abril para visitar a su hija en Cuba, donde está siendo sometida a un tratamiento médico.

Se encontraba una habitación individual y era sometida a sesiones de kinesiología para aliviar los dolores que padecía desde hace varios meses. La ex presidenta estaba en el Hospital Italiano al momento de la muerte de su madre, junto a su hermana Giselle Fernández. El diputado e hijo de la ex mandataria, Máximo Kirchner, arribó al hospital en horas de la tarde y se retiró pasadas las 21.

La madre de Cristina ya había sido internada en 2017, producto de problemas en la vesícula, mientras que en 2014 fue operada en el Sanatorio Otamendi por otra dolencia. Siempre vivió en Tolosa, en la ciudad de La Plata, y nunca se mudó de la casa familiar durante las presidencias de Cristina y Néstor Kirchner. En los 12 años de gobiernos K, Ofelia siempre mantuvo un bajísimo perfil.

LA HINCHA MÁS FAMOSA DE GIMNASIA Y ESGRIMA DE LA PLATA

Probablemente sea de las hinchas más famosas del club Gimnasia y Esgrima de La Plata. Cuando su salud se lo permitía solía asistir a todos los partidos de su club, con la clásica camiseta del “Lobo” y generalmente acompañada por Giselle, la hermana de Cristina Fernández de Kirchner. De hecho, el ex DT del club, Pedro Troglio, relató años atrás en declaraciones al diario Perfil, que antes de cada partido recibía el llamado de Ofelia: “Me pregunta todo, por qué saco a tal, por qué juega el otro. Es brava, ahora me río”.

Uno de los mensajes publicados para expresar sus condolencias a Cristina Kirchner llegó por parte de un ex jugador de Gimnasia, José “Chino” Vizcarra: “Tuve el honor de conocer a Ofelia Wilhelm cuando jugué en Gimnasia, siempre alegre y respetuosa (me cagó a pedos por haber errado 2 penales)”. Cuando nació Néstor Iván, el hijo de Máximo, ella no lo dudó e hizo socio de Gimnasia a su bisnieto.

MENSAJES DEL ARCO POLÍTICO

Con el correr de los minutos, no se hicieron esperar los mensajes de la dirigencia política para acompañar a la familia Kirchner tras la muerte de la madre de Cristina. Funcionarios y ex funcionarios, diputados y senadores del kirhcnerismo no tardaron en expresar sus condolencias, aunque también lo hicieron otras personalidades del mundo político, como Sergio Massa, quien a través de Twitter aseguró: “Les deseo mucha fuerza para superar esta pérdida”.

Por su parte, Ricardo Alfonsín expresó sus condolencias “ante el fallecimiento de su señora madre”. Del mismo modo lo hicieron el sindicalista Roberto Baradel, y las Abuelas de Plaza de Mayo.